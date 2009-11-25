А.Лукашенко: Ползти на коленях, горбатиться перед Европейским союзом мы не намерены

Президент Беларуси дал интервью итальянской газете «La Stampa»

Почти два десятка вопросов за более чем час общения в отрытой, откровенной манере. Интервью у Александра Лукашенко захотела взять одна из самых влиятельных ежедневных газет Италии «Ла Стампа». Интерес издания вполне предсказуем. По информации итальянских источников ожидается, что на следующей неделе нашу страну посетит лидер этой страны — Сильвио Берлускони. С середины 90-х это может быть первый визит главы одного из европейских государств в Беларусь. То есть, событие которое может означать начало нового формата в отношениях Беларуси и Евросоюза. Впрочем, как заметил Президент — Европа интересна Беларуси настолько, насколько Беларусь интересна ей. В главе угла – взаимовыгодные партнерские отношения.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы интересы белорусского народа были соблюдены. Ещё раз подчёркиваю — не в ущерб Италии. Мы готовы сделать даже больше, чем Италия для нас. Но ползти на коленях, горбатиться перед Европейским союзом мы не намерены, у нас нет той ситуации, чтобы мы, дрожа всем телом, бежали в Европейский союз. Мы вам предлагаем сотрудничество.

Ещё одна тема, которая живо интересовала европейцев – партнёрство Беларуси и России. Не означает ли потепление отношений с Европой похолодание их с Российской Федерацией?

Александр Лукашенко:

Во-первых, у нас с Россией хорошие отношения. В мире нет больше такого государства, с которым бы у нас были такие отношения, как с Россией, такого уровня отношений. Хотя проблем тоже хватает. Во-вторых, мы сегодня с европейскими государствами торгуем в таком же объёме, как с Российской Федерацией. Раньше 85% торговли было завязано на Россию. Сейчас мы, диверсифицировав нашу внешнеэкономическую деятельность, сбалансировали торговлю Ещё раз подчёркиваю, торговля с Евросоюзом равна торговле с Российской Федерацией — а это уже жизнь людей. И я как политик обязан обеспечивать дипломатическими и политическими методами эту торговлю.

Кстати, Европейские государства все чаще высказываются именно в пользу Беларуси – за расширение как политического, так и экономического диалога с нашей страной. Свидетельство тому и отзывы в печати литовских СМИ после визита Александра Лукашенко, желание Латвии наращивать торгово-экономические отношения с нами. Кроме этого, за последние несколько месяцев Минск посетили порядка 20 европейских чиновников самого разного ранга. То есть, активизация экономических контактов налицо и пришлись они как раз на разгар мирового финансово-экономического кризиса.

Алексей Васильков, сотрудник Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Наша страна была готова к этому диалогу всегда, всё зависело от наших партнёров и, естественно, мы не можем исключать Европу из наших приоритетов — это очень большой процент экспорта. Это данные нам Богом соседи, как и Россия, и один вектор не исключает другой. Нельзя говорить «чёрное или белое», «Восточное партнёрство» или Союзное государство, всё-таки Беларусь — это не стена в Европе, это мост между Европой и Россией.

Дипломатические отношения с Италией у нас установлены вот уже 17 лет. Но до недавнего времени диалог с этой страной носил умеренный характер. Новый этап был открыт апрельским визитом Александра Лукашенко в Государство Ватикан и Итальянскую Республику. Тогда состоялась историческая встреча с Папой Римским – Бенедиктом XVI, а также итальянским лидером Сильвио Берлускони. Итальянская сторона выразила интерес к возможности инвестировать в Беларусь. В течение этого года состоялись уже три встречи министров иностранных дел наших стран. Глава внешнополитического ведомства Италии Фраттини в сентябре посетил Минск. Кстати, представители итальянской стороны в евроструктурах выступают за полную отмену визовых санкций для белорусов. Поддержала и решение Международного валютного фонда о выделение нашей республике стабилизационного кредита стенд-бай и увеличение его размера. Итальянцы выступают и за полноценное участие Беларуси в программе «Восточное партнерство».

Олег Саликов, сотрудник информационно-аналитического центра при администрации Президента Республики Беларусь:

Эта программа открывает перед нами неплохие перспективы. Как неоднократно говорил глава нашего государства, «Восточное партнёрство» открывает для нас выход на новые технологии, на возможность приобретения инвестиций, на возможность выхода на новые технические решения.

Беларусь всегда была настроена на нормализацию отношений с Евросоюзом. Сейчас, когда это начинают понимать и европейцы, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от их действий. Поэтому Беларусь вполне обоснованно рассчитывает на адекватную оценку Евросоюза с участием сторон, действительно заинтересованных в улучшении отношений.