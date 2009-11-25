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Нурсултан Назарбаев едет в Минск

25 ноября 2009 07:36
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Официальный двухдневный визит Нурсултана Назарбаева начнется 25 ноября.

Запланирована  встреча глав двух государств. Лидеры выступят с совместным заявлением, в котором будут указаны основные направления сотрудничества Беларуси и Казахстана. А 27 ноября президенты примут участие в саммите ЕврАзЭС, который пройдет в Минске. Стороны намерены подписать документы по созданию Таможенного союза трех государств - Беларуси, Казахстана и России. Казахский дипломат назвал единое таможенное пространство  благом для всех участников. 

Беларусь и Казахстан в ближайшее время смогут выйти на товарооборот в  миллиард долларов. И это не предел. Об этом сообщил посол этой страны Анатолий Смирнов. Заявление дипломат сделал накануне приезда Президент Казахстана в Беларусь.

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