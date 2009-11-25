Нурсултан Назарбаев едет в Минск

Официальный двухдневный визит Нурсултана Назарбаева начнется 25 ноября.

Запланирована встреча глав двух государств. Лидеры выступят с совместным заявлением, в котором будут указаны основные направления сотрудничества Беларуси и Казахстана. А 27 ноября президенты примут участие в саммите ЕврАзЭС, который пройдет в Минске. Стороны намерены подписать документы по созданию Таможенного союза трех государств - Беларуси, Казахстана и России. Казахский дипломат назвал единое таможенное пространство благом для всех участников.

Беларусь и Казахстан в ближайшее время смогут выйти на товарооборот в миллиард долларов. И это не предел. Об этом сообщил посол этой страны Анатолий Смирнов. Заявление дипломат сделал накануне приезда Президент Казахстана в Беларусь.