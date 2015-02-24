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Главы МИД «Нормандской четверки» 24 февраля обсудят вопросы миротворческой миссии в Украине

24 февраля 2015 06:53
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Новости Украины. Урегулирование ситуации на юго-востоке Украины 24 февраля обсудят в «нормандском формате». Переговоры на уровне министров иностранных дел пройдут во Франции. В повестке дня — соблюдение минских соглашений от 12 февраля.

Участники встречи намерены выработать рекомендации для контактной группы. Сообщается, что официальный Киев ожидает от этой встречи дополнительных шагов по стабилизации ситуации на Донбассе. 

Напомним, на прошлой неделе Петр Порошенко обратился к ЕС и ООН с просьбой развернуть миссии миротворцев в зоне конфликта. К слову, 24 февраля там должен начаться вывод военной техники.

24 февраля для жителей Донецкой и Луганской областей Россия отправила 16 по счету гуманитарный конвой. Везут в основном продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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