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На Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня

14 января 2016 07:56
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Новости Украины. На Донбассе с 00:00 14 января вступил в силу режим полного прекращения огня. Договоренность о «режиме тишины» была достигнута в ходе переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, которые завершились вечером 13 января.

Представитель ОБСЕ  Мартин Сайдик,  добавил, что на одном из 12 участков работы по разминированию уже завершены. Полное соблюдение режима прекращения огня сыграет здесь решающую роль. Сторонам также удалось договориться об открытии дополнительных пунктов пропуска для гражданского транспорта и гуманитарной помощи из Луганска. Кроме того, речь шла о разминировании приоритетных участков и обмене пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Контактная группа

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