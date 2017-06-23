«Мы должны в августе расставить все точки над «i»: Александр Лукашенко о проблемах в образовании

Новости Беларуси. Главные для страны вопросы будут решаться с участием Администрации. Александр Лукашенко озвучил новый формат 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время серьезному анализу подвергнут положение дел в образовании – в этой сфере глава государства поручил расставить все точки над «i» уже к сентябрю.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вся вертикаль власти должна раз в квартал обсуждать решение общенациональных вопросов с участием Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третья тема – это образование. Мы должны здесь в августе месяце расставить все точки над «i» и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались, к примеру, учебники – когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их. Это одна из проблем. Есть и другие проблемы. Это для широкого обсуждения. В более узком кругу мы должны обсудить ряд вопросов. К примеру, назову вопрос о так называемом раскрепощении предпринимательской инициативы. Мы должны обсудить эту задачу с принятием решения на уровне Президента.

На нынешнем совещании глава государства потребовал от участников не зачитывать отчеты, а поднимать те вопросы, которые действительно требуют обсуждения и решения на самом высоком уровне.