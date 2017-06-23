«Выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось»: Александр Лукашенко о работе с себестоимостью в ЖКХ

Новости Беларуси. Общенациональные вопросы будут решаться у Президента с участием Администрации. 23 июня Александр Лукашенко озвучил новый формат. Анонсирован серьезный разговор, который коснется сферы ЖКХ и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, вся вертикаль власти должна раз в квартал обсуждать решение главных вопросов с участием Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таких вопросов немало, начиная от вопросов совершенствования жилищно-коммунального хозяйства – мы договаривались на примере города-героя Минска. Мы должны в ближайшее время такое совещание провести и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось на тарифы, которые существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве. А для этого надо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы там.

Подобная тема сельского хозяйства. Мы договорились, что мы осенью вернемся к этой проблеме после уборочной кампании.

На нынешнем совещании глава государства потребовал от участников не зачитывать отчеты, а поднимать те вопросы, которые действительно требуют обсуждения и решения на самом высоком уровне.