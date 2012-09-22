Международный наблюдатель о досрочном голосовании в Беларуси

Новости Беларуси. Избиратели ответственно подходят к выбору парламентариев. Об этом сообщил независимый международный наблюдатель из Нидерландов.

22 августа зарубежные представители продолжают посещать избирательные участки для голосования. Многие из них не впервые в Беларуси - участвовали в качестве наблюдателей и на президентских выборах, и на парламентских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кайкен Хени, независимый международный наблюдатель (Нидерланды):

Я обращаю внимание на то, как организованы голосование и порядок на участке. Хочу отметить, что избиратели, приходя на голосование, очень внимательно изучают информацию о кандидатах и ответственно подходят к выбору парламентариев. Вижу, что досрочное голосование очень удобно для голосующих. У человека есть время: пришел, проголосовал.

Валерий Третьяков, независимый международный наблюдатель (Литва):

Соблюдены все необходимые требования по избирательному закону и есть определенный порядок. И не менее трех человек в составе комиссии присутствовало на каждом избирательном участке.

Жан-Поль Моэрман, независимый международный наблюдатель (Бельгия):

Лично я убедился, что голосование проходит корректно. Члены комиссии и избиратели ответили на все интересующие нас вопросы. Такая открытость - хороший признак. Я доволен тем, как организована у вас в Беларуси избирательная кампания.