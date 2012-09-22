Прямой эфир

Международный наблюдатель о досрочном голосовании в Беларуси

22 сентября 2012 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Избиратели ответственно подходят к выбору парламентариев. Об этом сообщил независимый международный наблюдатель из Нидерландов.

22 августа зарубежные представители продолжают посещать избирательные участки для голосования. Многие из них не впервые в Беларуси - участвовали в качестве наблюдателей и на президентских выборах, и на парламентских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кайкен Хени, независимый  международный наблюдатель (Нидерланды):
Я обращаю внимание на то, как организованы голосование и порядок на участке. Хочу отметить, что избиратели, приходя на голосование, очень внимательно изучают информацию о кандидатах и ответственно подходят к выбору парламентариев. Вижу, что досрочное голосование очень удобно для голосующих. У человека есть время: пришел, проголосовал.

Валерий Третьяков, независимый международный наблюдатель (Литва):
Соблюдены все необходимые требования по избирательному закону и есть определенный порядок. И не менее трех человек в составе комиссии присутствовало на каждом избирательном участке.

Жан-Поль Моэрман, независимый международный наблюдатель (Бельгия):
Лично я убедился, что голосование проходит корректно. Члены комиссии и избиратели ответили на все интересующие нас вопросы. Такая открытость - хороший признак. Я доволен тем, как организована у вас в Беларуси избирательная кампания. 

# Государственная политика # Выборы-2019 # Кайкен Хени # Валерий Третьяков

Другие новости рубрики

Все новости
22 сентября 2012 14:12

Досрочно на выборах в Беларуси проголосовало около 20% избирателей

21 сентября 2012 18:49

Александр Лукашенко о встрече с Путиным: Мы затронули все вопросы, которые надо было обсудить, и даже те, которые не планировали

21 сентября 2012 18:39

Александр Лукашенко про оппозицию: Страну они уже не разделят, даже если придут к власти