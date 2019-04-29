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Международная парламентская конференция Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ проходит в Минске

29 апреля 2019 11:27
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Новости Беларуси. 29 апреля в Минске на II Международную парламентскую конференцию собралась Группа поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее создали в белорусской столице в 2017 году во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Международная парламентская конференция Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ проходит в Минске -1

Одна из основных задач – политическая поддержка экономических инициатив Шелкового пути. Участие в обсуждении принимают парламентарии и представители деловых кругов Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Решение экономических вопросов – основа повестки дня нынешней конференции.

# ОБСЕ # Фотофакт

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