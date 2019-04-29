Международная парламентская конференция Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ проходит в Минске

Новости Беларуси. 29 апреля в Минске на II Международную парламентскую конференцию собралась Группа поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее создали в белорусской столице в 2017 году во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.