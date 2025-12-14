Мы будем видеть поэтапную тенденцию к снятию санкций – Гигин о развитии отношений Беларуси и США

Чтобы осмыслить события и опровергнуть домыслы, которыми успели обрасти итоги переговоров, мы составили пул самых частых вопросов и адресовали их эксперту.

Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Наш Президент встретился с Джоном Коулом, который получил статус спецпосланника США по Беларуси. Уровень контактов был повышен, и это очередной шаг к снятию санкций и восстановлению нормальной работы.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы будем видеть поэтапную, может быть, чуть ускоряющуюся тенденцию к снятию санкций. Очевидно, стоит на повестке дня вопрос о нормализации дипломатических отношений, в частности, о восстановлении работы дипмиссии у нас с послом или временным поверенным – будет видно.

Некоторые говорят, что это якобы уступка США. Не мы просим, чтобы у нас открылось посольство. Американцам нужно это посольство, потому что они не могут осуществлять нормальные дипотношения с нами. А то, что Беларусь находится в эпицентре их внимания и они понимают значимость и нашей страны, и нашего Президента, говорит то, что Джон Коул назначен спецпредставителем.

Всего несколько случаев таких есть у американцев, причем довольно крупные, значимые державы, или даже целые регионы, где назначены эти спецпредставители. Но это говорит о геополитическом месте Республики Беларусь.