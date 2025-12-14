Это составит конкуренцию тем, кто пригрел места – Гигин о решении Лукашенко освободить заключённых

Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность, рассказал в программе «Неделя» на СТВ.
Как заявила пресс-секретарь Президента Беларуси, американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов – за них Президента очень просили родственники – и на раненых россиян.
Чтобы осмыслить эти события и опровергнуть домыслы, которыми успели обрасти итоги переговоров, мы составили пул самых частых вопросов и адресовали их эксперту.
Освобождение заключенных. Как расценивать это решение Президента?
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
И глава государства, а до этого и ряд американских представителей (он ушел в отставку, тем не менее на тот момент он был при должности) – Кит Келлог – подчеркивали, что это второстепенное направление. Это направление, связанное с данью какому-то западному общественному мнению, пиару, если угодно, но это не основной трек переговоров.
Два дня шли переговоры. И основные темы, это американцы подчеркивают, – мирное регулирование в Украине. Они видят роль нашего Президента, его отношения с Владимиром Путиным. Они понимают, что это влиятельнейший политик вообще мирового масштаба, но в регионе – ключевой лидер. И поиск путей к стабильному миру в регионе без Беларуси невозможен.
Но если мы говорим, повлияет ли это на расклады среди этого лагеря беглых, – конечно, повлияет. Литовское правительство ставит вопрос о понижении статуса их, и это тоже неслучайно. И даже рассматривается вопрос переезда их штаба из-за Литвы куда-то в Польшу. И опять-таки, это вполне закономерно. А сейчас, когда вышли еще значимые для них фигуры, которые были раскручены в их пропаганде, я думаю, что это составит серьезную конкуренцию тем, кто уже пригрел теплые места, привык получать миллионное финансирование, ездить по заграницам.
Мы увидим практически полное снятие санкций с Беларуси – член Республиканской партии США.