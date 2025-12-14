Это составит конкуренцию тем, кто пригрел места – Гигин о решении Лукашенко освободить заключённых

Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность, рассказал в программе «Неделя» на СТВ.

Как заявила пресс-секретарь Президента Беларуси, американская сторона забрала с собой девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов – за них Президента очень просили родственники – и на раненых россиян.

Чтобы осмыслить эти события и опровергнуть домыслы, которыми успели обрасти итоги переговоров, мы составили пул самых частых вопросов и адресовали их эксперту.