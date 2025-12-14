Мы увидим практически полное снятие санкций с Беларуси – член Республиканской партии США

Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Наш Президент встретился с Джоном Коулом, который получил статус спецпосланника США по Беларуси. Уровень контактов был повышен, и это очередной шаг к снятию санкций и восстановлению нормальной работы. Переговоры в Минске проходили 12 и 13 декабря. В основном за закрытыми дверями. Но главные заявления и результаты нынешнего раунда известны. США снимают санкции с белорусского калия. Об этом журналистам заявил Джон Коул, который в прошлый раз привез из Вашингтона снятие ограничений с «Белавиа». Как говорится, процесс пошел. А некоторые американские эксперты считают, что это только начало. США сняли санкции с «Белавиа» – рассказываем, что изменится.

Стив Самарин, член Республиканской партии США:

Мы увидим практически полные снятия санкций, как с юридических, так и с физических лиц, поскольку нам очень выгодно иметь с Республикой Беларусь добрые отношения, торговать, развивать экономические связи. То, что предлагает ваша страна на мировой рынок, – уникально. В соотношении цена-качество практически нет других таких предложений. В частности, калийные удобрения, о которых шла речь на переговорах. Мы все это видим, и в дальнейшем мы будем наблюдать только прогресс в этом направлении.