Мы увидим практически полное снятие санкций с Беларуси – член Республиканской партии США

Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Центральной политической темой недели стали белорусско-американские переговоры, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Наш Президент встретился с Джоном Коулом, который получил статус спецпосланника США по Беларуси. Уровень контактов был повышен, и это очередной шаг к снятию санкций и восстановлению нормальной работы.
Переговоры в Минске проходили 12 и 13 декабря. В основном за закрытыми дверями. Но главные заявления и результаты нынешнего раунда известны. США снимают санкции с белорусского калия. Об этом журналистам заявил Джон Коул, который в прошлый раз привез из Вашингтона снятие ограничений с «Белавиа». Как говорится, процесс пошел. А некоторые американские эксперты считают, что это только начало.
США сняли санкции с «Белавиа» – рассказываем, что изменится.
Стив Самарин, член Республиканской партии США:
Мы увидим практически полные снятия санкций, как с юридических, так и с физических лиц, поскольку нам очень выгодно иметь с Республикой Беларусь добрые отношения, торговать, развивать экономические связи.
То, что предлагает ваша страна на мировой рынок, – уникально. В соотношении цена-качество практически нет других таких предложений. В частности, калийные удобрения, о которых шла речь на переговорах. Мы все это видим, и в дальнейшем мы будем наблюдать только прогресс в этом направлении.
По словам Коула, с Президентом обсуждали также Венесуэлу, Украину и ситуацию в Европе. Беларусь по-прежнему остается фактором украинского кризиса, а у нас есть вопросы к действиям Польши и Литвы. Удастся ли договориться и будет ли встреча на высшем уровне – пока не известно, но дипломатия любит тишину.
В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что приветствует действия Трампа по мирному урегулированию. Но за скобками осталось то, что и так понятно – Европа против. Если со Штатами мы постепенно находим общий язык, то ЕС срывает мирные инициативы.
В частности, Брюссель рассчитывает на размещение на Украине дальнобойных ракет и иностранных войск после прекращения огня, что расходится как с предложениями Трампа, так и с целями, которые ставит Россия, и без США повлиять на позицию ЕС и Киева невозможно.
Александр Лукашенко и Джон Коул вели поиск решений – и будем надеяться, мир стал немного ближе.