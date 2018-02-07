«Это не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах». Макей подвел итоги работы внешнеполитического ведомства

Новости Беларуси. Главная задача – дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главная задача – дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей при подведении итогов работы ведомства. Обозначены и другие приоритеты. По-прежнему это внешнеэкономическая деятельность, увеличение ее эффективности, открытие новых рынков и привлечение зарубежных инвестиций в Беларусь.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
По итогам 2017 года 49 загранучреждений обеспечили прирост экспорта, 9 – допустили падения. Это значительно лучше предыдущего года, но это тоже не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах. Во исполнении поручения главы государства мы дадим принципиальную оценку работе руководителей загранучреждений, которые не выполнили показатели по экспорту.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, самые большие перспективы у Беларуси в развитии экспорта туристических, образовательных и медицинских услуг.