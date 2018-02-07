«Это не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах». Макей подвел итоги работы внешнеполитического ведомства

Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей при подведении итогов работы ведомства. Обозначены и другие приоритеты. По-прежнему это внешнеэкономическая деятельность, увеличение ее эффективности, открытие новых рынков и привлечение зарубежных инвестиций в Беларусь.





Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

По итогам 2017 года 49 загранучреждений обеспечили прирост экспорта, 9 – допустили падения. Это значительно лучше предыдущего года, но это тоже не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах. Во исполнении поручения главы государства мы дадим принципиальную оценку работе руководителей загранучреждений, которые не выполнили показатели по экспорту.