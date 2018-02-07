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«Это не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах». Макей подвел итоги работы внешнеполитического ведомства

07 февраля 2018 10:59
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Новости Беларуси. Главная задача – дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах». Макей подвел итоги работы внешнеполитического ведомства-1

Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей при подведении итогов работы ведомства. Обозначены и другие приоритеты. По-прежнему это внешнеэкономическая деятельность, увеличение ее эффективности, открытие новых рынков и привлечение зарубежных инвестиций в Беларусь.

«Это не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах». Макей подвел итоги работы внешнеполитического ведомства-4



Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
По итогам 2017 года 49 загранучреждений обеспечили прирост экспорта, 9 – допустили падения. Это значительно лучше предыдущего года, но это тоже не означает, что надо успокоиться и почивать на лаврах. Во исполнении поручения главы государства мы дадим принципиальную оценку работе руководителей загранучреждений, которые не выполнили показатели по экспорту.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, самые большие перспективы у Беларуси в развитии экспорта туристических, образовательных и медицинских услуг.

# Фотофакт # Владимир Макей # МИД Беларуси

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