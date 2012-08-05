Ермошина: Нам не приходится рассчитывать на положительную оценку парламентских выборов от Евросоюза

Новости Беларуси. Собеседник ведущего программы «Неделя» Олега Степанюка – председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

В стране уже в полном разгаре парламентская кампания. Дайте оценку кампании: насколько активны кандидаты и избиратели?

Лидия Ермошина:

Несмотря на то, что в последние 2 года было очень много сделано для того, чтобы значительно упростить порядок выдвижения и избрания кандидатов, то есть упростить всем политическим партиям и кандидатам порядок участия в избирательной кампании, я могу отметить, что выборы идут недостаточно активно. Центральная комиссия ожидала большего оживления среди политических оппонентов, среди тех, кто желает участвовать в выборах. Тем более, как правило, в интернете им ест, что сказать. А когда доходит дело до выборов, почему-то желающих становится немного.

Также, к сожалению, наблюдаются и безальтернативные округи, когда выдвигается только один кандидат в депутаты. Это нас очень тревожит. Есть округи потенциально безальтернативные, когда один из 2-х кандидатов уже сейчас кажется настолько слабым и неуверенным, что у нас складываются большие сомнения в том, что он сможет собрать необходимое количество подписей. Возможно, виной всему летний период, устоявшаяся жара, когда люди думают об отдыхе и огороде, а не о таких более приземлённых вещах как выборы. Поэтому мы очень надеемся, что до 13 августа, когда завершится период выдвижения кандидатов в депутаты, ситуация поправится. И, возможно, мы сможем предъявить избирателям качественные альтернативные выборы.

По нашим наблюдениям, большинство партий совершенно не проявляют активности в предвыборной гонке. Что Вы думаете по этому поводу?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что здесь есть определенные проблемы в наличии кадров, которые, по мнению партий, могут их достойно представить на предстоящих выборах. Посмотрите, съезды уже прошли. А комплектов документов принесли немного: от 2-х партий по одному. Это что, съезд провели ради выдвижения одного кандидата? По-моему, это расточительно. Одна из партий, которая называет себя оппозиционной, выдвинула сразу 52 кандидата, что тоже поразительно. Потому что на съезде присутствовало всего 22 делегата. Это слишком большая экзотика, когда 22 человека выдвигают 52.

Но мы надеемся, что документы ещё поступят. И вполне возможно, что столь малая активность наблюдается потому, что партии не имеют необходимых финансовых ресурсов, тех, на которые они рассчитывали. Поэтому пока, к сожалению, много критики, а мало дела со стороны политических партий.

Сделайте прогноз: будет всё-таки конкурс на депутатский мандат?

Лидия Ермошина:

Конкурс будет, по крайней мере, в крупных городах. Пока мы говорим, что только в 2-х регионах, как и в 2008 году, нет ни одного безальтернативного округа. Это город Минск и Могилёвская область. Но то, что альтернатива есть сейчас, во время выдвижения, не значит, что она будет широкой и после регистрации. Потому что собрать тысячу подписей (казалось бы, небольшое число, учитывая, что в среднем численность одного округа составляет 65 тысяч человек, не так просто). Это связано с тем, что люди не очень охотно ставят свои подписи. Более того, иногда они отговариваются тем, что уже отдали свои подписи за другого кандидата. Сразу же могу сказать, что это не является препятствием. Избиратель вправе подписаться в пользу нескольких кандидатов. Другое дело, что они не всегда хотят это делать.

Вы заявили в одном из интервью, что оппозиция готова к провокациям. В чем это может выражаться и можно ли считать таковой, например, выдвижение лиц, находящихся в местах лишения свободы и в розыске за беспорядки во время прошлых президентских выборов?

Лидия Ермошина:

Да, такое происходит. Я бы сейчас выделила 2 направления. Думаю, что они будут усиливаться. Первое – до приезда международных наблюдателей. Это борьба против внутреннего признания выборов. Кстати, они эту борьбу и не скрывают. Лидер одной партии заявил, что они будут бороться, будут пытаться перебороть отношение избирателей к выборам. По мнению этого оппозиционера, оно слишком хорошее, слишком лояльное, потому что избиратель доверяет выборам и считает их результаты честными. Я, конечно, не говорю обо всех, но это 70% и более.

Второе направление развернётся, когда приедут международные наблюдатели от ОБСЕ, а это будет 24 августа. Тогда оппозиционеры станут работать на внешнее непризнание выборов. Кстати, они уже кое-что сделали. Как вы знаете, уже приезжала оценочная миссия ОБСЕ по оценке потребностей и встречалась именно с представителями этих политических сил. Все они во весь голос заявили, что избирательная комиссия проходит вяло, потому что у избирателей нет доверия. Также говорилось, что ни партии, ни избиратели не доверяют никому, в том числе и избирательным комиссиям. Поэтому уже сейчас идет критика, направленная как на белорусское общество, через оппозиционные СМИ и интернет, так и путем влияния на международных обозревателей.

В Беларуси выборы традиционно проходят по мажоритарной системе. А вот в соседней Украине, где тоже началась избирательная кампания, – действует пропорционально-мажоритарная. Возможна ли такая система в Беларуси? В чем её плюсы и минусы?

Лидия Ермошина:

Украина частично пошла на уступки избирателям. Потому что страна 10 лет существовала в условиях пропорциональной системы. Благодаря этому там успешно развивались политические партии. Однако избирателю ближе система мажоритарная. Потому что они хотят персонально знать своих кандидатов. Хотят, чтобы выбранные ими люди потом несли персональную ответственность перед избирательными округами.

Я считаю, что конгломерат может быть как компромиссный вариант, но нужно применять либо ту, либо другую систему. Почему? При смешанной системе партия получает только половину мандатов. А это задает очень высокую планку прохождения в Парламент. Следовательно, могут быть услышаны голоса только крупных партий, финансово хорошо обеспеченных. Мелкие же партии, которые представляют тот или иной электорат, остаются не услышанным и не представленным. С другой стороны, мажоритарные избирательные округи становятся слишком большими. Следовательно, для избирателя, который желает общаться со своим депутатом, создаются определенные препятствия. Ведь депутат, в силу того, что он один на большое количество избирателей, становится малодоступным для избирателя.

Продолжим аналогии с Украиной. Там, как и в Беларуси, будет внушительная миссия наблюдателей от различных европейских структур. Как Вы думаете, учитывая непростые отношения Украины с ЕС, будут ли в Украине применены двойные стандарты? Ждете те ли Вы чего нового от европейских наблюдателей у нас?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что такая ситуация возможно везде. Все зависит от того, какова будет политическая обстановка и каков будет состав того Парламента, который выберет украинский народ. Если этот состав будет устраивать евронаблюдателей, то есть крупные европейские страны и США, то оценка выборов в Украине будет достаточно лояльной.

Что же касается нас, то ещё в 1996 году со стороны Евросоюза в отношении Беларуси было принято некое однозначное решение, что белорусские власти идут не в том направлении. С тех пор нам не приходится рассчитывать на положительную оценку. Мы рады, мы приветствуем международных наблюдателей. И это инициатива политического руководства страны – нас никто не заставлял и на верёвке не тянул. Мы широко будем с ними сотрудничать и предоставлять весь объем информации. А там уже все будет зависеть от самих наблюдателей, от того, что они захотят увидеть.

Новинкой этой кампании станут теледебаты. Какими Вы их видите и готовы ли сами кандидаты пойти в телеэфир?

Лидия Ермошина:

Всё зависит от того, кто будет в кандидатах. Среди подавших документы есть и люди медийные, поэтому они априори должны быть готовы. Но самое главное, я так думаю, не то, что у тебя на языке, а то, что в голове и в душе. Если там действительно что-то есть и ты готов предложить что-то интересное избирателям, тогда это будет услышано. А если это набор трескучих фраз, за которыми ничего не стоит, то и дебаты, и отношение к кандидату будет таким же.