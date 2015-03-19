Что объединяет Беларусь и Казахстан?

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь и Казахстан связывают не только прочные экономические и политический отношения. За годы дружбы оба государства объединили многочисленные проекты: в промышленности, образовании и науке.

Данияр – казахстанский студент в Беларуси. В Минске он получает уже второе высшее в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. На родине, в Казахстане, учился на актера, но, как старший сын в семье, он должен думать в первую очередь о стабильном будущем.

Впервые студенты из Казахстана приехали в Беларусь в 2010. В 2015 году их ряды пополнили магистранты и аспиранты. Пока будущие специалисты осваивают теорию, уже состоявшиеся бизнесмены в Беларуси зарабатывают на практике. Казахстанский банк в нашей стране уже 10 лет. За это время актив вырос в 20 раз. В основном поддерживают малый и средний бизнес. В планах — курировать и крупные экспортные проекты.

Султан Маренов, председатель Правления банка:

Плюсы – прозрачность в экономике. Очень понятны и законы, и правила игры, поэтому здесь есть предсказуемость. Это очень важно для бизнеса. Конкуренция намного стала сильнее. Это тоже показатель, потому что если есть в экономике конкуренция, то экономика развивается.

В институте микробиологии двустороннее сотрудничество давно вышло на макроуровень. У белорусских и казахстанских ученых за плечами десятки совместных проектов.

Создание пробиотиков, удобрений, биодобавок, одним словом, почва для сотрудничества плодотворная. С созданием ЕАЭС ученые планируют продвигать результаты коллективного творчества на рынки третьих стран.

Эмилия Коломиец, директор Института микробиологии НАН Беларуси:

Мы собираемся планировать наши новые производства, рынок, чтобы мы не выступали конкурентами, а чтобы мы могли объединить наши усилия, и не только рынки ТС и ЕАЭС были нам открыты, но чтобы мы дальше двигались и на внешние рынки.

На фото белорусского хирурга первая пациентка в истории Казахстана, которой у нее на родине сделали пересадку печени. В 2011 одну из сложнейших операций помогли провести коллегам наши врачи. Сотрудничество продолжается и сейчас.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Благодаря этой операции в Казахстане случился своеобразный трансплантационный бум. Многие центры, клиники очень хотели после этого заняться развитием трансплантологии.

Двусторонние отношения Беларуси и Казахстана активно развиваются уже не первый год. Если в 2011 товарооборот между странами превысил 600 миллионов долларов, то в 2014 году вышли примерно на миллиард.

А начинали и вовсе с 80 миллионов. Наращивать обороты планируют за счет тесной интеграции на базе Евразийского экономического союза.

Елена Семак, политолог:

Белорусский бизнес только начинает узнавать казахстанский рынок, начинает туда поставлять продукцию. Я думаю, что в рамках Евразийского союза, когда будет налажена маркетинговая, логистическая системы, думаю, это даст толчок для развития.

Для Казахстана мы интересны высококвалифицированным кадрами, технической базой, умением работать на западных рынках.

Бахтияр Ибрагимов по праву считает Беларусь своим вторым домом. В Минске он живет уже около десяти лет. Здесь получил высшее образование, устроился на работу и думает о покупке квартиры. Но даже не это главное. Оба наших героя в такой далекой на первый взгляд Беларуси чувствуют себя по-настоящему как дома, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Бахтияр Ибрагимов, программист:

Общего довольно много. Это менталитет. Такой же прекрасный, доброжелательный народ, как и в Казахстане. Приехав сюда, я не ощущал, что я здесь какой-то чужой. И это действительно меня радовало!