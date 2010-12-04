Что думают простые французы о Лукашенко после его интервью «Фигаро»

Обсуждение интервью Президента Беларуси французскому «Фигаро» на официальном форуме издания не стихало несколько дней. Гостями с запада белорусов в последнее время не удивишь. А вот сами жители ЕС не устают удивляться тому, как мало они знали о нашей стране.

Доминик Бодессон, читатель «Фигаро»:

Беларусь заслуживает большей заинтересованности Европы. Это будет благом и для ее будущего, и благом для будущего Европы... [В Лукашенко] я увидел образованного и интеллигентного человека, полную противоположность тому образу, который у меня сформировался ранее.

Таких комментариев после публикации интервью Президента Беларуси авторитетному французскому изданию с почти 200-летней историей было достаточно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Достаточно, чтобы понять как мало было известно читателям авторитетного издания «Фигаро» о Беларуси, и как много французы хотели бы узнать.

Анри Б.Р.Фр., читатель «Фиагро»:

Всемирный банк хвалил власть за восстановление разрушенной постсоветской экономики (в отличие от других стран СНГ) и создание условий для реального и динамичного роста, блага от которого были, главным образом, распределены среди населения... Сторонникам власти не надо искать других причин популярности Президента.

Лозунг «Фигаро»: «Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна», как нельзя лучше подошел и интервью Президента, и к обсуждению на форуме. Читатели взвешивали «за» и «против», не стеснялись в выражениях, но и не умоляли достоинств. И интервью, и его главного героя.

Рэтджемини, читатель «Фигаро»:

У Президента Лукашенко, наверняка, есть недостатки (не мне судить), но у него есть огромное достоинство: он не дал уничтожить промышленность страны.

При этом читатели, как ранее журналист «Фигаро», не могли не отметить — беседа, не смотря на поднятые в ней острые темы, была конструктивной. Многим из тех, кто обсуждал материал на форуме, хотелось бы конструктивности и в официальной позиции Франции и всего союза по отношении к Беларуси.

Ксата, читатель «Фигаро»:

ЕС уже давно пора изменить свое медийное отношение к белорусскому президенту Лукашенко и стать реалистами в отношениях с Беларусью. Таков мой вывод после прочтения вопросов и ответов интервью.