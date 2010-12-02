А. Лукашенко на саммите ОБСЕ: Надо выработать стандарты выборов, и они должны быть универсальными

Пускай ОБСЕ пока не стало по-настоящему мощным инструментом для обеспечения безопасности для ее стран-участниц, зато форум в Астане показал, насколько эффективной может быть такая площадка для переговоров. За два дня белорусская делегация во главе с Президентом провела несколько важных встреч.

Вчера глава нашего государства пообщался со своим украинским коллегой Виктором Януковичем. Президенты договорилась встретиться в ближайшее время, чтобы более основательно обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества. Набирает обороты проект по транпортировке венесуэльского «черного золота» через нефтепровод «Одесса-Броды». Кстати, на днях Польша проявила интерес к достройки этой нитки в связи с сокращениям поставок российской нефти.

Поставки энергоресурсов могли быть темой для разговора и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь о своп-схемах. Это когда мы им даем венесуэльскую нефть в американском регионе, а они нам свою. Таким образом, все экономят на доставке «черного золота». К тому же, есть планы создать с Азербайджаном совместную логистическую компанию.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Мы друзья и партнеры. Мы вспоминаем с большой теплотой Ваш недавний визит в Азербайджан. Отношения развиваются динамично и позитивно во всех сферах. Мы радуемся вашим успехам и надеемся на продолжение сотрудничества.

Состоялась двусторонняя встреча и с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Мы уже партнеры по Таможенному союзу. А с вступлением в Единое экономическое пространство Казахстан может получить доступ к российской трубопроводной системе. Есть у него планы по увеличению добычи нефти вдвое. Наверняка нашим странам есть, что предложить для взаимовыгодного сотрудничества. Каждый день Саммит ОБСЕ предлагал максимально насыщенную программу не только по основной теме форума — реформе организации, но и по налаживанию деловых контактов на самом высоком уровне.

Кардинал Тарчизио Бертоне, государственный секретарь Ватикана:

Мы с большим вниманием смотрим, каким образом белорусское государство занимается вопросами религии, вопросами католической религии и какое внимание в вашей стране государство уделяет этим вопросам. Можно сказать, ключевым моментом того, что между нашими странами сложились доверительные отношения, является соглашение, над которым мы сейчас работаем

Святой престол в современном мире влияет не только на веру, но и на большую политику. Поэтому совсем неудивительно видеть кардинала на Саммите ОБСЕ. Суть форума в желании реформировать Организацию. Имея огромный потенциал, ОБСЕ зашло в каком-то смысле в тупик и явно не является инструментом международного регулирования, каким он должен быть. Такого мнения придерживается и белорусская делегация. На саммит она привезла целый пакет предложений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашим общим интересам отвечает сильная общеевропейская архитектура стабильности и безопасности на основе широкого консенсуса, настоящей солидарности партнерства и взаимного уважения. БСЕ может и должна сыграть ключевую роль в формировании такого сообщества безопасности и стабильности. Чтобы справиться с этой задачей, сама организация нуждается в серьезнейшей модернизации. Мы убеждены в необходимости принятия устава и превращения ОБСЕ в полноценную международную организацию. Иначе многие из прозвучавших вчера и сегодня предложений о новых задачах организации останутся повисшими в воздухе, как и предыдущие.

Считаем важными дальнейшие шаги по исправлению функциональных и географических перекосов в работе нашей организации. Надо активизировать работу над совершенствованием действующего инструментария ОБСЕ в области укрепления доверия и безопасности. Одной из приоритетных задач нам видится обновление Венского документа 1999 года. Беларусь представила свое комплексное предложение по данному вопросу и рассчитывает на его поддержку.

Мы последовательно выступаем за создание в зоне ответственности нашей организации единой системы безопасности. Это могло бы дать всем участникам четкие и равные гарантии в данной области. В частности, считаем, что ядерные государства ОБСЕ могли бы уже сегодня предоставить неядерным странам-участницам безусловные и недвусмысленные гарантии безопасности суверенитета и территориальной целостности. Вчера здесь Беларусь и Соединенные Штаты приняли здесь, в Астане, совместное заявление о совместных мерах по предотвращению ядерного распространения, подтвердив, в том числе, уже существующие элементы гарантий. Это важный и конкретный вклад в общее дело создания безопасной Европы и мира.

Последнее — это о подписанном на Саммите Беларусью и США совместном заявлении. В свое время такие страны как ядерные державы как США, Россия и обещали тем странам, кто откажется от такого арсенала, свою поддержку в обеспечении безопасности — это так называемый Будапештский меморандум. Беларусь свое обещание выполнила, но это не помешало США ввести против нас экономические санкции. А чем это не угроза безопасности страны? Вчера Хиллари Клинтон высказала одобрение тому, что в свое Беларусь время отказалась от ядерного оружия. Поддержала в вопросе строительства АЭС.

Говоря о новом импульсе развития ОБСЕ, Беларусь высказывается в пользу того, чтобы Организация не становилась инструментом проталкивания политических интересов отдельных государств, маскируя все это, например, под борьбу за права человека.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое сказано о правах человека. Если говорить на эту тему, то надо говорить серьезно. Выборная проблематика всегда на виду деятельности ОБСЕ. И, вообще, ОБСЕ является порой некой дубиной в чьих-то руках в предвыборный период того или иного государства. Стандарты выборов, о которых говорится представителями и чиновниками ОБСЕ, к сожалению, у нас отсутствуют, но ссылка постоянно идет на них. Поэтому сегодня надо выработать стандарты выборов, и они должны быть универсальными. Было бы логично поработать в ОБСЕ над утверждением общих принципов наблюдения за применением стандартов выборов. На эту тему уже есть предложения ряда стран.

Одним из приоритетов в сфере прав человека является вопрос свободы передвижения. Напомню, именно с этой темы фактически началась наша организация. В свое время в Хельсинки, Мадриде мы все вместе добровольно приняли на себя вполне недвусмысленные обязательства по упрощению межличностных контактов и свободе передвижения. Однако ситуация сейчас гораздо хуже, чем 11 лет назад. Забюрократизированные, а порой откровенно унижающие человеческое достоинство процедуры получения виз, их несоразмерная стоимость, являются существенной преградой для свободного передвижения и контактов между гражданами наших стран. Контактов, которые как ничто другое способствую росту взаимопонимания и доверия. Наша Организация, кстати, называется организацией по безопасности и сотрудничеству. Как в таких условиях могут сотрудничать государства, если многие люди лишены контактов из-за визовых барьеров?

Среди ключевых приоритетов организации в гуманитарной сфере должно оставаться противодействие торговле людьми — один из важнейших аспектов защиты реальных прав человека. Инициативы Беларуси по данному вопросу в рамках ООН хорошо известны. Считаем, что ОБСЕ, располагая довольно серьезным экспертным и организационным потенциалом, могла бы внести более существенный вклад в реализацию Глобального плана действий ООН в этой области. Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести борьбу с рабством XXI века на качественно новый уровень.

Хочу еще раз повторить, что для Беларуси ОБСЕ остается одной из ключевых организаций в сфере безопасности на евроатлантическом пространстве и в создании зоны стабильности и устойчивого развития в регионе ответственности. Беларусь не на словах, а на деле работает над тем, чтобы усилить практический багаж безопасности и соблюдения интересов граждан наших государств — от ядерного нераспространения до защиты гуманитарных прав. Мы готовы и далее объединять свои усилия на этих направлениях со всеми партнерами в ОБСЕ.

Александр Лукашенко предлагает в рамках ОБСЕ разработать и утвердить ключевые принципы сотрудничества в сфере энергобезопасности, экологи и экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большая часть стратегических вызовов перед странами касается экономико-экологической и энергетической безопасности. Предлагаем разработать и утвердить ключевые принципы сотрудничества в сфере энергобезопасности, которые бы приводили к общему знаменателю интересы производителей, транзитеров и потребителей.

Мы выступаем также за укрепление роли ОБСЕ в области защиты энергетической инфраструктуры, использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, в обеспечении доступа всех стран к передовым технологиям в этой области.

Как медиа-персона Александр Лукашенко оказался достаточно популярным на форуме. Каждый рабочий день Президента был максимально насыщенным и по встречам с политиками мирового уровня, и по неформальном переговорам в кулуарах, и по общению с журналистами. Особый интерес проявили СМИ Казахстана. Им Александр Лукашенко рассказал о перспективах Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас существует более 30 совместных проектов, которые мы осуществляем в большинстве своем на территории Казахстана: создаем производства, в которых вы заинтересованы, поставляем технику, продовольствие одежду — все что нужно казахам, все, что мы традицонно и нетрадиционно поставляли.

Что касается энергетического направления — милости просим, с большим удовольствием. И кстати, около 2 миллионов уже по году мы будем перерабатывать вашей нефти. Вы будете поставлять. После переработки на наших нефтезаводах, вместе с нами нефтепродукты высокого качества на европейский, российский, белорусский и украинский рынки. Это тоже очень серьезное сотрудничество. Думаю, при движении в Таможенном союзе, при создании Единого экономического пространства, эти вопросы будут значительно проще решаться. Потому что есть у нас некоторое непонимание с российской стороной, но раз уж на это пошли, надо понимать, что все здесь должно подчинено главной идее — свободе движения товаров, рабочей силы, капиталов. В противном случае мы можем загубить эту хорошую идею.

Итоговый документ сегодня собирались подписать еще во второй половине дня, когда закончилась последняя сессия. Однако согласования растянулись на 10 часов из-за разногласий между Россией и Грузией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».