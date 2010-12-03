Беларусь на саммите ОБСЕ в Астане. Итоги

Саммит ОБСЕ завершился подписанием «Астанинской декларации», которая подтверждает ключевые принципы этой организации. Подобный документ принят впервые за последние 11 лет. Политическая декларация отражает позицию всех государства-участников. В том числе и Беларуси, чье мнение выразил Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите.

Итоговую декларацию, которая в учебниках по истории будет называться «Астанинской», подписали представители 56 стран. Чтобы учесть предложения всех, пришлось основательно поработать над текстом документа.

Во время форума позицию Беларуси озвучил Александр Лукашенко. Есть все предпосылки для того, чтобы ОБСЕ превратилось в сообщество безопасности. Однако для этого организацию необходимо реформировать. Беларусь выступает за то, чтобы ОБСЕ приняла устав, где будут ясно прописаны правила игры для всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большая часть стратегических вызовов перед нашими странами касается экономико-экологической и энергетической безопасности. Предлагаем разработать и утвердить ключевые принципы сотрудничества в сфере энергобезопасности, которые бы приводили к общему знаменателю интересы производителей, транзитеров и потребителей.

Выступаем также за укрепление роли ОБСЕ в области защиты энергетической инфраструктуры, использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, в обеспечении доступа всех стран к передовым технологиям в этой области.

Александр Лукашенко уже в третий раз принимал участие в саммите ОБСЕ. Белорусская делегация в Астану привезла конкретные предложения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И касались они не только вопросов безопасности. В частности, Президент заявил, что необходимо выработать универсальные стандарты выборов. Без них ОБСЕ легко превращается в инструмент для манипуляций, которым некоторые пользуются, как дубиной.

Сергей Маскевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президент очень четко акцентировал внимание на основных направлениях работы ОБСЕ. Особенно было подчеркнуто то, что надо выработать план действий – критерий оценки тех проблем, которые имеются в отдельных регионах.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался и за реальную свободу передвижений по Европе. Ведь сложная система получения виз отнюдь не способствует росту взаимопонимания и доверия.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

На этом первом за такой большой промежуток времени саммите Беларусь выступила действительно с позиции страны, центральное место которой в Европе признано со стороны Европейского Союза, США и других членов ОБСЕ.

И теперь у нас есть хорошие перспективы всеевропейского сотрудничества, выстраивания инициатив в сфере безопасности. Фактически, нас окончательно приняли в своеобразное европейское братство.

Александр Лукашенко подчеркнул в своем выступлении, что единая система безопасности должна дать всем участникам равные гарантии. Так, наша страна в свое время создала исторический прецедент, когда добровольно отказалась от ядерного оружия. И в ответ нам одного только понимания партнеров по ОБСЕ мало.

Александр Лукашенко:

Ядерные государства ОБСЕ могли бы уже сегодня предоставить неядерным странам-участницам безусловные и недвусмысленные гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Вчера Беларусь и Соединенные Штаты приняли здесь, в Астане, совместное заявление о совместных мерах по предотвращению ядерного распространения, подтвердив, в том числе, уже существующие элементы гарантий. Это важный и конкретный вклад в общее дело создания безопасной Европы и мира.

Вообще, встреча Сергея Мартынова и Хилари Клинтон сразу же получила сенсационную окраску. Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси и госсекретарь США в Астане по результатам переговоров подписали совместное заявление, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По законам дипломатии такие документы появляются только в одном случае – когда между сторонами установлено четкое понимание.

Нина Мазай, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Является ли заявление дипломатическим успехом? Несомненно! Значительная роль в успехе, в результате, в самом формате этого результата – то, что без внешней броскости, спокойно, серьезно, конфиденциально была проделана эта работа.

Основные темы разговора Хиллари Клинтон и Сергея Мартынова – это безопасность и энергетическое сотрудничество. Беларусь пообещала к 2012 году избавиться от своих запасов высокообогащенного урана. США, в ответ, поддержат нашу страну в строительстве АЭС. Договоренности в таких сложных сферах дают ясный сигнал о том, что и в остальном отношения между двумя странами могут измениться уже в ближайшее время.

Андрей Русакович, доцент кафедры факультета международных отношений БГУ:

И Беларусь, и США в последние годы хотели улучшить отношения. Это надо обеим странам. Это нормальный процесс. Хотелось бы надеяться, что это будет начало нормализации отношений во всех сферах.

Эксперты, равно как и участники форума, еще долго будут комментировать прошедший саммит. Ведь изменение ОБСЕ затрагивает интересы каждой из 56 стран-участниц. И второстепенных тем в вопросах общей безопасности нет.