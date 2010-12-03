4 декабря с 17.00 до 18.00 в прямом эфире пройдут теледебаты кандидатов в президенты Беларуси

Пик двухнедельного теле- и радиомарафона агитации придется как раз на эти выходные. Участники политической гонки на все готовы за симпатии избирателей.

Они уже забросали электорат предвыборными обещаниями. Зачастую – откровенно популистскими и нереальными.

Вот уже две недели как мы варимся в «котле предвыборной агитации». Как жить дальше нам рассказывали кандидаты в президенты со страниц газет и с телеэкранов. Две недели до выборов пройдут под знаком «разговоров за жизнь» на встречах с избирателями. Да и агитбригадам придется «поднапрячься». Смысл не только, чтобы набросать листовок в почту – кто больше. А в том, чтобы толком объяснить – так а что же все-таки предлагает кандидат.

В Минске агитбригады кандидатов на службу ходят посменно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для них комфорт на «рабочих местах» – не последнее дело.

Член агитбригады:

В нашей палатке есть теплая газовая печь, вот лежат теплые вещи, термос, здесь наши листовочки, вот куртка, и стулья с пледами, чтобы тепло было и удобно.

Тепло и удобно для агитатора – не значит понятнее для избирателя. Не особо выбирает молодой агитактив аргументы в пользу претендента на высокий пост.

Кандидаты так и пытаются насадить избирателя на крючок предвыборных обещаний. Чего только не посулишь в агитационном порыве. Вот полторы тысячи евро за рождение первенца, а дальше – и того больше за ребенка. Звучит неплохо. Жалко, не звучит, как человек выполнит обещание. Кстати, этот же кандидат видит для себя «особую подпитку» во встречах с электоратом. Сам же в очередной раз в Бресте накормил пустыми обещаниями. Например, запланированную аграрную реформу и работу хозяйств с «чистого листа» слушатели назвали пробелом в его предвыборке.

Житель Бреста:

Его выступление – барахло. Хорошего ничего не сделал. Я ему вопрос задал, а он не ответил.

Житель Бреста:

Видно было, что программа сыра, или он не знает ее подробно. Президент должен знать четко, что и как будет делать.

Самый молодой претендент на высший пост в стране не убедил могилевчан. После знакомства с его программой люди задумались. О том, что этот человек собрался управлять государством, хотя сам плохо представляет, а что делать-то надо. Жители Могилева расходились, так и не получив внятных ответов на свои вопросы.

Жительница Могилева:

Например, земельные реформы. Он упоминает о них. А что это будет и как - не понятно. Потом в его программе упоминается, что будет расширяться сеть негосударственных вузов. Меня как преподавателя это волнует, так как на мой взгляд, коммерческие вузы чтят больше деньги, а не знания.

Почти каждый день в течение двух недель избирателям на завтрак и ужин подавали новые обещания. От безобидных до абсурдных. Один из кандидатов, чтобы привлечь внимание к своей программе «рубли вместо долларов», на тех самых рублях предложил изобразить себя любимого. Может это его способ выровнять курс?

Неожиданно, но за женщин яро заступился холостой 40-летний кандидат. Чуть раньше экономист пиарился на теме своей возможной женитьбы. Пока никого не осчастливил. А накануне выдал перл, что женщина всегда получает меньше мужчины, если не имеет длинных ног.

Кстати, раньше он же высказывался про зарплату – свою в должности Президента. Экономист просчитал, что за работу глава государства должен получать не менее пяти тысяч долларов в месяц. То есть раза в два больше, чем сейчас.

Жительница Минска:

У них слова, которые говорятся при выдвижении, расходятся с делом. Это не секрет.

Один из кандидатов, он же бывший военный, забирает хлеб у своего конкурента – христианского демократа. Третьего декабря перед встречей с избирателями в Бресте направился в церковь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Видимо, нагрешил. В послужном списке – несколько административных дел и два года химии.

Житель Бреста:

У Бога надо просить помощи. Но здесь не только на это надо надеяться. Надо и самим себя афишировать, потому что мы, в принципе, ничего о них не знаем.

На эти выходные придется пик эфирной агитации. Ощутить особую силу предвыборного слова можно будет в ходе дебатов.