Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси запустил специальный информационный ресурс к парламентским выборам. На интернет-портале будут освещаться важнейшие события кампании. Здесь же размещена интерактивная карта, на которой можно найти интересующий округ и увидеть населенные пункты, которые входят в его состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, ранее ЦИК утвердил календарный план по проведению парламентских выборов. С 3 июля по 1 августа будет осуществляться выдвижение кандидатов в депутаты Палаты Представителей, с 21 июля по 19 августа - Совета Республики. Выборы пройдут 11 сентября.

Кроме того, на информационном ресурсе будут размещаться и видеообращения председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Практика выборов 2015 года показывает, что этих обращений ждут, то есть рассчитывают получить какую-то необходимую интересующую информацию. Ну, и потом, давайте не будем забывать, что часть избирателей не выписывают газеты, не все теперь имеют даже телевизор дома, но компьютер, по-моему, имеют все и выход в Интернет. Тем более, что выйти в Интернет можно и с помощью мобильной связи.