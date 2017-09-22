Прямой эфир

«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

22 сентября 2017 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и ЮНИСЕФ намерены расширять сотрудничество. Речь об этом 22 сентября шла в верхней палате парламента на встрече с представителем Фонда в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)-1

Стороны договорились более активно привлекать в этом вопросе бизнесменов.

Особое внимание – проектам, призванным поддерживать наиболее незащищенные категории детей, а также направленным на борьбу с наркотиками. На встрече также прозвучала идея о необходимости появления в нашей стране института, уполномоченного по правам ребенка.

«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)-4

Рашед Сарвар, представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

В этом году Беларусь является вице-президентом нашего исполнительного комитета в Нью-Йорке. Это огромнейшее достижение Беларуси на международном уровне и ЮНИСЕФА. Это показывает, что Беларусь не только занимается защитой прав детей в Беларуси, но и на глобальном уровне. Мы очень ценим это.

Беларусь и ЮНИСЕФ сотрудничают более 60 лет. Сейчас фонд реализует в нашей стране вторую программу с бюджетом в 8 миллионов долларов. Средства идут на социальные проекты и усовершенствование законодательства в области защиты прав детей.

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе политических»: парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск
22 сентября 2017 11:38

«Рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе политических»: парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск

«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько
22 сентября 2017 11:20

«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько

«Сместим акцент с плановых проверок на выборочные»: Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым
22 сентября 2017 10:41

«Сместим акцент с плановых проверок на выборочные»: Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым