«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Новости Беларуси. Беларусь и ЮНИСЕФ намерены расширять сотрудничество. Речь об этом 22 сентября шла в верхней палате парламента на встрече с представителем Фонда в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – проектам, призванным поддерживать наиболее незащищенные категории детей, а также направленным на борьбу с наркотиками. На встрече также прозвучала идея о необходимости появления в нашей стране института, уполномоченного по правам ребенка.

В этом году Беларусь является вице-президентом нашего исполнительного комитета в Нью-Йорке. Это огромнейшее достижение Беларуси на международном уровне и ЮНИСЕФА. Это показывает, что Беларусь не только занимается защитой прав детей в Беларуси, но и на глобальном уровне. Мы очень ценим это.

Беларусь и ЮНИСЕФ сотрудничают более 60 лет. Сейчас фонд реализует в нашей стране вторую программу с бюджетом в 8 миллионов долларов. Средства идут на социальные проекты и усовершенствование законодательства в области защиты прав детей.