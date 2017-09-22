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«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько

22 сентября 2017 11:20
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Новости Беларуси. Белорусская таможня на 100% выполняет прогнозные показатели по наполнению бюджета страны. В 2017 году сумма платежей, поступивших в казну государства, на 249 миллионов долларов больше, чем за тот же период 2016, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава таможенного комитета Юрий Сенько 22 сентября доложил Александру Лукашенко. Речь идет именно о прогнозе, исходя из данных о работе экономики, бизнеса и понимания, на какие цифры по итогу года возможно рассчитывать.

На встрече также обсуждались и вопросы роста транзита, нюансы нового таможенного кодекса ЕАЭС, по которому ответственные службы начнут работать уже с 1 января 2018 года.

«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Юрий Алексеевич, прежде всего о формировании доходной части республиканского бюджета по тем направлениями, которые входят в зону ответственности таможенных органов. Это меня больше всего волнует. Я, конечно, информирован – меня информируют постоянно в этой части – что вы успешно формируете бюджет страны по этим направлениям. Но нюансы есть, о которых вы знаете лучше – что у нас со статистикой по перемещению товаров, транспортных средств, людей через границу? Мне, опять же, докладывают невероятные цифры: почти на треть увеличилось количество и грузов, и людей перемещаемых. Видимо, это так. Но что это нам дает? Это очень важно, чтобы люди понимали.

Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе, чтобы не было к нам претензий, что очереди большие и так далее. Совершенствуем ли мы эту работу по контролю на границе и пропуску этих же товаров, физических лиц и транспорта – как у нас обстоят здесь дела?

Далее – незаконное перемещение запрещенных товаров, особо опасных – психотропных, наркотиков, оружия, радиоактивных веществ.  И все-таки, как мы доводим это до наших партнеров на западе? Они же прекрасно понимают, что везут туда. Мы здесь ловим, задерживаем – как они на это реагируют? Видят ли они нашу роль в этом деле? Как у нас идут работы по совершенствованию пунктов пропуска, пунктов перемещения через границу – важный вопрос.

# Александр Лукашенко # Таможня Беларуси # Фотофакт

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