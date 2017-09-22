«Рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе политических»: парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск

Новости Беларуси. Новый этап белорусско-бельгийских отношений. Парламентарии Брюсселя прибыли с визитом в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 сентября депутаты Королевства встретились с коллегами из Палаты представителей, где рассказали, что нынешний визит для них – возможность обменяться мнениями, а также изучить политическую систему нашей страны, которая отличается от бельгийской. В Беларуси надеются, что работа гостей в Минске будет продуктивной и депутаты из Брюсселя смогут составить объективное представление.

Йолин Ван Камп, депутат Палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия

Хотели бы изучить парламентскую систему в Республике Беларусь. Мы отлично понимаем, что есть различия между нашей системой и системой здесь. Нам бы хотелось обсудить именно эти вопросы. Мы с нетерпением ждем этих встреч, потому что рассчитываем обсудить множество вопросов, в том числе и политических. Это будет очень интересно и важно для нас.