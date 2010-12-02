Политологи: Подписанное соглашение можно смело называть началом нового этапа в развитии отношений Беларуси и США

Прорывными стали достигнутые Беларусью и США договоренности о взаимодействии в области ядерного нераспространения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Мартынов, вернувшись из Астаны.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, заложена основа для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в области использования мирного атома.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

США вновь подчеркнули ту особую роль, которую сыграла Беларусь, как один из ядерных наследников бывшего Советского Союза, которым первым из всей группы ядерных наследников к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, причем без всяких предварительных условий. Беларусь также будет приглашена на саммит по ядерной безопасности, который состоится в 2012 году, для того, что участвовать в дальнейшем продвижении этого вопроса вместе с другими государствами.

Важным компонентом этого взаимодействия для нас является взаимодействие в мирном использовании атомной энергии, которая для нас особенно важна, поскольку идет речь о серьезных усилиях Беларуси в области диверсификации получения энергии. Эта договоренность дает нам возможность работать по широкому кругу проектов атомных станций в Беларуси на основе самых высоких норм и стандартов безопасности в этой сфере.

Это заявление является принципиально важным, как по своим параметрам, по содержанию, по существу, но и кроме того, бесспорно, оно является важным элементом, важной ступенькой налаживания взаимодействия Беларуси и Соединенных Штатов. То, что мы смогли сделать такого рода заявление, условиться о таких важным компонентах, говорит о том, что можем и должны работать вместе больше.

Принятие совместного заявления Сергеем Мартыновым и Хиллари Клинтон эксперты расценили как политическую сенсацию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Подготовленные в результате кропотливой работы дипломатов документы, по мнению специалистов, бесспорно, станут важным элементом межгосударственного взаимодействия.

Владимир Улахович, политолог:

С одной стороны все выглядит, конечно, неожиданно и как определенная сенсация. С другой стороны, мы же хорошо понимаем, что это, скорее всего, очень хорошо сработала белорусская дипломатия. Такие встречи не являются мимолетными и не готовятся за 15 минут. Это отражение взаимного намерения сторон улучшить те отношения, которые сегодня есть.

Юрий Царик, политолог:

Подписанное соглашение, прошедшие удачные переговоры и, наверное, в целом саммит ОБСЕ можно смело называть началом качественно нового этапа в развитии отношений Беларуси и США, Беларуси и стран Запада. И этот этап будет характеризоваться, прежде всего, большей конструктивностью.