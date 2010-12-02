Два кандидата в Президенты Беларуси поставили вместо себя картонные макеты на пикете в Витебске

Газетные «утки» и макеты на пикетах. Агитационная кампания в самом разгаре. Несмотря на горячие обещания в прессе, некоторые кандидаты на встречу к избирателям в Витебск так и не доехали. То ли морозов испугались, то ли сказать уже нечего.

На площади Ленина в Витебске сегодня должны были собраться пикетчики в поддержку сразу двух кандидатов в Президенты. Однако у памятника вождю вести народ к обещанному светлому будущему было некому. Полтора часа с начала отведенного для пикетов времени площадь пустовала.

Витебчанин:

Они обещали и не пришли. Совести никакой у них нет.

Через некоторое время на площади все же появились два картонных «двойника» кандидата. Избиратели, не дождавшиеся на 15-градусном морозе пламенных предвыборных речей, силуэт выдвиженца в легком костюме восприняли как издевку.

Витебчанин:

Почитал, посмотрел биографию его и пожалел о том, что он мерзнет — легенько одет! Они только комментируют то, что есть. А никаких веских предложений у них нет.

Об отнюдь не поэтическом отношении кандидата к культурной Минске в Витебске наслышаны. Знаменитый международный фестиваль «Славянский базар» в своем выступлении он назвал «показушным». А потому возмущенные таким отношением витебчане мимо его пикетов проходили без интереса.

Витебчане:

Они льют такую грязь на нас!

Если бы предлагали что-нибудь ценное, а то льют и на Республику, и на народ.

Очень много таких обещаний, если разобраться, и не только у одного какого-то кандидата — получается, что у всех, буквально у всех найдешь то, что тебе не нравится. Но выбор за нами.

Кандидат-экономист в планировании собственной агиткампании явно просчитался. Жителям Витебска он напомнил о себе газетной «уткой». Два областных издания проанонсировали его встречу с избирателями, которая так и не состоялась. Зато прошел пикет его конкурента — в неустановленном месте.

Николай Коневалов, председатель комиссии Октябрьского района Витебска по выборам Президента Республики Беларусь

Документы, подтверждающие факт проведения этого пикета, материалы, которые были при рассмотрении данного вопроса, приложены на семи страницах. Рассмотрев данный вопрос, комиссия установила, что нарушен порядок проведения подобных мероприятий.

До выборов остается почти две с половиной недели. У каждого из кандидатов еще есть возможность побороться за голоса избирателей. Главное, чтобы эта борьба шла по правилам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».