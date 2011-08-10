Александр Лукашенко совершит визиты в Казахстан и Катар

11 августа президент Беларуси направится с визитом в Казахстан, где в течение ближайших нескольких дней состоятся неформальные встречи и неформальный саммит глав государств ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предполагается, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, а также ситуация на пространстве ОДКБ.

Напомним, Беларусь в этом году председательствует в этой организации. И многие белорусские инициативы вошли в План работы ОДКБ на ближайшее время. В частности, большое внимание уделено развитию миротворческого потенциала, деятельности Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Боровик, политолог:

Мы всегда стараемся участвовать в международных организациях. И стараемся принести пользу как для нашего государства, так и для участников этой организации. Это участие не просто ради самого участия, а конкретные практические предложения.

Сегодня Беларусь председательствует в ОДКБ, поэтому роль Беларуси в этой организации можно назвать одной из центральных. Это подтверждает влияние Беларуси в регионе, ее значимость и что инициативы направлены на то, чтобы организация приносила практическую пользу всем государствам-участникам.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, после завершения работы в Казахстане Александр Лукашенко совершит официальный визит в Государство Катар.

Дипломатические отношения с этой страной установлены в 15 лет назад. В 2001-ом президент Беларуси посещал Катар с официальным визитом. Перспективное направление в двусторонних отношениях – инвестиционное взаимодействие. В планах – сотрудничество в области разведки, добычи и переработки минеральных ресурсов.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

В Катаре сосредоточена примерно седьмая часть мировых запасов газа. Также эта страна находится на 21 месте по запасам нефти. В силу этих гигантских энергоресурсов Катар имеет очень большое влияние на мировую политику. Сотни миллиардов долларов потенциальных инвестиций.

Катар интересуется нами, в том числе, и в плане развития технологий. У Катара есть деньги, а у нас есть технологии.