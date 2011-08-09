Обстоятельства смерти польского политика Анджея Леппера вызывают больше вопросов, чем ответов

Говорить о смерти польского и шире, европейского, политика, главы по-настоящему народной партии, социально-ориентированной «Самообороны Польши», да и просто о смерти человека, который выступал за уважительный диалог со всеми, в том числе и за пределами его родины, говорить о трагической гибели Анджея Леппера трудно. И не в последнюю очередь потому, что ее обстоятельства вызывают многочисленные вопросы.

Мацей Вишневский, политический обозреватель еженедельника «NIE» (Польша):

Я ним знаком, считаю его интересным политиком. Это человек, который заставлял политиков быть внимательнее, честнее.

К его смерти привела обстановка, которую вокруг него создали некоторые журналисты и часть политиков. Для них Леппер был угрозой, чужим. Потому что он был из народа.

Да и слишком, буквально вызывающе, экстренно проведенное расследование, также не может не вызвать сомнений в непредвзятости польской полиции в этом деле. Они крепнут, если вспомнить, что партия Леппера всегда аккумулировала голоса вполне определенного, очень верного своим идеалам и своим избранникам электората.

Павел Потапейко, политолог:

Ситуация достаточно подозрительно вообще выглядит, особенно если учесть, что ровно два месяца осталось до парламентских выборов, которые намечены на 9 октября.

В этих условиях Беларусь не могла не присоединить свой голос к голосам тех, в Польше и на постсоветском пространстве, кто требует более тщательного расследования смерти Анджея Леппера. Так, Министерство иностранных дел Республики Беларусь призвало польские власти «провести объективное и всестороннее расследование» обстоятельств трагедии, вышедшей за границы Польши, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Очень много вопросов возникает. Та же реакция, поспешность закрытия дела, объявление кто виноват и что произошло – за сутки. Это вызывает вопросы.

И вот на этом мрачном фоне еще удивительнее реакция, вернее, полное и демонстративное отсутствие реакции в ЕС. Ведь происшествие гораздо меньшего масштаба в любом другом государстве, к примеру, в Беларуси, привело бы к масштабной кампании.

Однако и этому бездействию Брюсселя, к сожалению, есть вполне рациональное, хотя и совершенно антигуманное объяснение.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Они же понимают его позицию, и что он исходит от чаяний простого народа. Приход таких политиков от народа, защищающих интересы народа, опасен существующей элиты Запада.

Однако любые политические игры уходят на второй план, когда на первый выходит смерть человека. Поэтому в Беларуси, к которой Анджей Леппер относился тепло, его гибель многие восприняли как личную утрату.

Людмила Матюшкова, представитель общественного объединения:

Мы с ним долго разговаривали, все вместе уже в неформальной обстановке. И он говорил: «Это просто временно, что трения у нас. Мы, народ, поляки и белорусы, едины. Мы любим вас, белорусов.

Генпрокуратура Польши расследует обстоятельства смерти Анджея Леппера – одного из самых известных политиков страны