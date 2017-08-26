Александр Лукашенко с помощниками собрали на личном подворье 105 тонн картофеля

Новости Беларуси. Сбору урожая посвятил 26 августа и Президент. Сегодня в насыщенном графике главы государства выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Александр Лукашенко собирал картофель.

В поле Президент вместе с младшим сыном Николаем провел весь день.

Конечно же, в этом деле рядом с главой государства всегда его помощники. Такой труд, сообща, уже добрая традиция на подворье Президента.