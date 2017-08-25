25 августа военные самолеты на трассу М4 сажали в рамках подготовки к «Запад-2017»

Новости Беларуси. В преддверии учений «Запад-2017»: в Беларуси 25 августа сажали военные самолеты на трассу Минск-Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участок магистрали М4 стал аэродромным в рамках оперативно-тактической тренировки. Она проходила с участием техники Воздушно-космических сил России. По легенде, противник пытался захватить аэродром. А армейские подразделения выводили объект из-под ракетных ударов. Воздушная разведка, десант, расчеты ЗРК… Под Минском 25 августа было жарко. Легенда учений такова: диверсионная группа захватила аэродром. Он – главная цель противника в случае войны. Задача ВВС – передислоцировать авиацию в разные точки у автомагистралей.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Посадить самолет на автодорогу может далеко не каждый летчик: пилот в этом случае ориентируется исключительно на глаз. Здесь нет никаких навигационных подсказок, да и трасса вдвое уже взлетно-посадочной полосы. Это создает дополнительную сложность. На посадку, к примеру, штурмовики Як-130 заходят на скорости 270 километров в час. Приземлиться могут почти в любую погоду. От солнца пилотов спасают специальные фильтры на шлемах, от ветра – мастерство управления.

Андрей Бодю, летчик 116 гвардейской штурмовой авиабазы:

Практически все управление возлагается на пилота в первой кабине. Во второй кабине сидит опытный инструктор, который контролирует все эти действия, работу с арматурой, в нужное время подсказывает. Ветер сегодня благоприятствовал, это практически был штиль. После приземления самолеты дозаправятся (об этом инженерные войска позаботились заранее). И – в теории – продолжат выполнять боевые задачи. Например, сейчас по легенде ударная группа Су-25 нанесет удар по авиабазе противника. А Як-130 – по их же колонне танков.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:

Выполнена посадка штатно. Считаю, что подготовка пилотов соответствует их уровню. Посадка выполнялась этими пилотами впервые. Мы всех пилотов готовим к выполнению таких задач. Это не одни и те же, которые отработали и все время выполняют напоказ. Это преследует чисто практическую цель: подготовить новых летчиков для выполнения такого элемента, как посадка на аэродромный участок дороги. Чтобы самолеты в случае боя уцелели, их прикрывают. И с земли (ТОРы), и с воздуха (вертолеты Ми-24). Это целая операция. Готовят и дорогу, буквально шлифуя ее поверхность. Ведь свою роль сыграть может любая помеха на асфальте.