«От Украины ничего не останется!» Сменится ли власть в Киеве? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Что говорят эксперты под занавес года. Об этом в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите завтра на телеканале «Россия-Беларусь» в 22:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Украинская трагедия: итоги года. Коренной перелом уже наступил.

Герод О’Колман, политический аналитик (Ирландия):

Конфликт, вероятно, будет продолжаться еще долго. Но я думаю, что Россия контролирует ситуацию и русские не собираются отступать. Если они позволят НАТО и США захватить Украину, то на границе России появятся военные базы США.

Максимиллиан Кра, депутат Европейского парламента (Германия):

Это большая игра – вытеснить русских из Европы. Я имею в виду, что мы видели это на примере разрушения наших трубопроводов «Северный поток» и санкций.

Александр Алесин, военный эксперт (Беларусь):

Если вы вышли не с рогатиной, а с перочинным ножиком на медведя, то, извините, ребята, завтра последствия могут быть самые тяжелые. Эпоха благосостояния кончилась.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, кандидат политических наук:

А от Украины ничего не останется. Это больно признавать, но шанс на то, что Украина будет восстановлена, только если она будет частью России. Самое страшное для украинцев – если Россия остановится и скажет: дальше пусть Запад вами занимается.

Драган Станоевич, сербский политик:

Я думаю, что власть в Киеве точно поменяется. Хочу, чтобы была та Украина, которую я знал. Которая была братская к России, к Сербии, к Беларуси. И чтобы из нас не делали врагов в угоду Западу и США.