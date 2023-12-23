Электоральная кампания – 2024. Как прошло выдвижение кандидатов от партий?

Электоральная кампания в Беларуси набирает темп. Впервые в конце февраля 2024 года в единый день голосования предстоит выбрать депутатов всех уровней. Чем выгоден и удобен такой формат? Первое –сокращаем электоральный цикл, второе – прилично экономим госбюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже почти неделя как стартовал важный этап выдвижения кандидатов в депутаты. К процессу подключились и партии. 23 декабря они провели съезды, во время которых единомышленники еще раз подтвердили тот факт, что политические объединения должны быть активными субъектами избирательной кампании. Трудовые коллективы, граждане путем сбора подписей могут выдвинуть своих представителей. Политические партии тоже уже подключились к электоральному процессу. И сегодня, 23 декабря, провели съезды, во время которых единомышленники еще раз подтвердили намерение активно участвовать в выборах.

Полтысячи делегатов собрал II съезд белорусской партии «Белая Русь». На повестке отчет о проделанной работе. Всего полгода с момента регистрации. Но сделано многое: формирование партии, развитие структуры и наполнение деятельности реальными делами. Самая молодая, но по численности самая масштабная. Политическая организация уже объединяет 40 тысяч единомышленников. В ее рядах состоят белорусы, работающие в самых разных сферах: педагоги, промышленники, медики, аграрии, предприниматели. Возраст партийцев от 30 до 60. Программные задачи – интересы народа, идеология белорусской государственности и культурные традиции. «Белая Русь» и ЛДПБ выдвинули кандидатов на выборы-2024

Центральный вопрос – электоральная кампания, набирает ход выдвижение однопартийцев в кандидаты в депутаты разного уровня. Делегаты съезда проголосовали за предложенные кандидатуры списком, поддержав единогласно 72 представителя из всех регионов страны. Это как члены Высшего политического совета, так и рядовые партийцы. В основном люди с высшим образованием и опытом работы на госпредприятиях. К слову, на выборы-2024 кандидаты от «Белой Руси» пойдут с единой программой. Ее также утвердили сегодня.

Своих кандидатов на парламентское кресло представили во время съезда сегодня и либерал-демократы. В их рядах свыше 11 тысяч последователей. Они называют себя старейшей партией применительно к новейшей истории страны. Уже в следующем году у политической организации 30-летний юбилей. Участвовать в электоральной гонке будет 71 партиец. Особое внимание уделят своему присутствию в местных Советах депутатов в списке уже больше 270 кандидатов. Это представители частного бизнеса, ветераны силовых ведомств, работники системы образования и реального сектора экономики. Объединяет их искренняя любовь к своей стране.

Партии прошли обязательную перерегистрацию. Зарегистрирована и новая. Таким образом, «Белая Русь», либерал-демократы, коммунисты, Республиканская партия труда и справедливости – из 15 на политическом поле 4. Как оказалось, большинство существовали, что называется, на бумаге. А за фасадом некоторых и вовсе скрывались чужие деструктивные интересы. События 2020-го во многом обнажили проблемы партийного строительства. Трансформация назрела.

Нововведения в наш закон о деятельности партий позволили поднять на более высокий уровень развитие партийного строительства. Политические организации стали весомее – это не менее 5 тысяч человек и представительство во всех регионах. По данным социологических опросов, около 32 % белорусов доверяют партиям. Чтобы заполучить сторонников, нужно им предложить четкую программу и видение. И главный запрос – действовать во имя развития страны. Целью должно быть созидание, а не разрушение. Важный этап в развитии партийного строительства – совещание на уровне главы государства. Кто составит костяк партий и о чем Президент говорит с их руководителями? Главные тезисы встречи здесь.