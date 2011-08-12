Александр Лукашенко открыл саммит ОДКБ в Казахстане

Неформальный саммит лидеров стран–членов Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Астане. В нем принимают участие президенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Наша страна в этом году председательствует в организации. Открывая заседание, Александр Лукашенко отметил, что проведение такого мероприятия в межсессионный период стало уже доброй традицией и дает возможность главам государств обменяться мнениями по ряду актуальных вопросов международной безопасности.

Александр Лукашенко:

Со своей стороны также хочу сердечно приветствовать участников сегодняшнего неформального саммита, пожелать дружеской атмосферы и плодотворной работы.

Стало доброй традицией в межсессионный период проводить такие мероприятия для того, чтобы мы могли обменяться мнениями и сверить часы по ряду актуальных вопросов международной безопасности, в той или иной степени затрагивающих пространство ОДКБ и интересы нашей организации.

В центре внимания участников саммита — вопросы повышения эффективности деятельности организации, а также разрешения проблем, возникающих в ее рамках. Одна из тем, вынесенных на обсуждение, — предстоящий вывод американских войск из Афганистана, а также вопросы природно-техногенных катастроф в зоне ответственности ОДКБ.

Участники заседания отмечают значительный рост угроз международного терроризма, незаконной торговли оружием, наркотиками и намерены обратить внимание на большой блок вопросов в сфере информационной безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».