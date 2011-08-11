Александр Лукашенко прибыл в Казахстан на неформальный саммит ОДКБ

Там в течение ближайших нескольких дней состоятся неформальные встречи и неформальный саммит глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Предполагается, что в Казахстане в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, а также ситуация на пространстве ОДКБ.

Напомним, Беларусь в этом году председательствует в организации. И многие белорусские инициативы вошли в План работы ОДКБ на ближайшее время.

Несмотря на то, что встреча состоится 12 августа, участники ОДКБ уже начинают собираться в столице Казахстана. У трапа белорусского президента встречала рота почетного караула (так положено по протоколу). Тем не менее, сам саммит будет носить неформальный статус. В программе даже четко прописан дресс-код президентов – без галстуков. Такой формат считают самым удачным для переговоров.

Встреча не предполагает подписания каких-либо важных документов, зато позволяет в непринужденной обстановке обсудить наиболее актуальные вопросы.

Кроме того, Александр Лукашенко проведет ряд неформальный встреч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Лидер Узбекистана Ислам Каримов, как стало известно накануне, участия в саммите принимать не будет.

Ряд белорусских инициатив вошли в план работы ОДКБ. В частности, большое внимание уделено развитию миротворческого потенциала деятельности Коллективных сил оперативного реагировании, мероприятиям по боевой подготовке, оснащению современным вооружением и техникой. Еще одно ключевое направление – реагирование на кризисные ситуации.

Политики обсудят и международные вопросы. В том числе и обстановку в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому главный акцент в Астане будет делаться на укреплении региональной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, после завершения работы в Казахстане Александр Лукашенко совершит официальный визит в Государство Катар.