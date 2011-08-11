Михаил Орда: Леппер всегда просил руководство Польши, чтобы оно сняло напряжение между его страной и Беларусью

В Польше состоялись похороны Анджея Леппера. Участник четырех президентских кампаний на прошлой неделе был найден мертвым в офисе партии «Самооборона». В ранге председателя Леппер вел активную подготовку к парламентским выборам. А невыясненные обстоятельства смерти продолжают вызывать вопросы как в самой Польше, так и за ее пределами.

Очевидно одно: польский народ потерял яркого защитника его интересов, а Беларусь утратила друга. Анджей Леппер был одним из тех политиков, которые выступали за активное развитие сотрудничества между нашими странами. И словом, и делом.

Политика похоронили в местечке Крупы, недалеко от его родного города Зельнова. Анджею Лепперу было 57 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леппера многое связывало и с Беларусью. Политик часто здесь бывал и всегда придерживался единственной точки зрения: наши народы – братья. В Польше живет 300 тысяч этнических белорусов, в Беларуси – 400 тысяч этнических поляков. Весомый аргумент хотя бы для того, чтобы пытаться наладить диалог между государствами.

Михаил Орда, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту:

Он всегда поддерживал Беларусь, всегда просил руководство Польши, чтобы оно сняло напряжение между странами.

Удивляет поведение посольства Республики Польша, которое отказало без комментариев членам делегации, которые запрашивали визу для участия в церемонии похорон.

Михаил Сергеевич, к слову, не смог присутствовать на похоронах. Оказался в так называемом «черном списке» белорусских коллег и друзей Леппера. Делегация в Польшу отправилась, но далеко не полным составом.

К примеру, Николай Чергинец был знаком с политиком больше 10 лет. Вместе создали межпарламентскую рабочую группу. Вместе открывали памятник Адаму Мицкевичу в Минске, лоббировали появление пунктов упрощенного пропуска на границе между странами. Но сейчас граница оказалась закрытой.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Меня не удивил этот хамский поступок, иначе его не назовешь.

Даже когда в Смоленске беда случилась, я знаю, что наш президент Александр Лукашенко немедленно дал команду, что при движении с территории Польши граждан любой категории полностью способствовать их проезду через Беларусь, оказывать полное содействие вплоть до кормления, если надо.

Еще более «свежий» пример – похороны Свёнтэка в Пинске. И здесь со стороны Беларуси – исключительно уважение к религии и людям. Проститься с кардиналом мог приехать любой желающий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, сам Анджей Леппер был типичным консерватором в и без того традиционно католическом польском общества. О том, как относится к самоубийству церковь, знают все. Получается слишком много «но» в одном деле.

А у следствия – одна версия: «повесился». Видимо, поэтому и последовал такой резонанс в польских политических кругах, оппозиционная часть которых уже призвала создать специальную комиссию в Сейме по выяснению обстоятельств этой смерти.

Хотя изначально развеять сомнения можно было с помощью международных экспертов. В свое время именно так поступила Беларусь при расследовании смерти редактора оппозиционного сайта Олега Бебенина. Хотя, конечно, это не уровень оппозиционного политика.

Вадим Боровик, политолог:

Я думаю, что польская сторона заинтересована, чтобы было проведено объективное и тщательное расследование. Мы знаем, что и Республика Беларусь в определенных ситуациях основывалась не только на мнении своих следователей, но мы и привлекали международное экспертное сообщество. Я думаю, Польша должна следовать этому примеру.

Более того, Беларусь потребовала более тщательного расследования смерти Анджея Леппера. Министерство иностранных дел Республики Беларусь призвало «провести объективное и всестороннее расследование» обстоятельств трагедии.

И снова в действии оказались двойные стандарты. Анджей Леппер – вице-премьер, вице-спикер, министр сельского хозяйства, член Европарламента. Неужели такого списка должностей недостаточно, чтобы последовала реакция со стороны ЕС?

Петр Турунцев, политолог:

Вот, например, в соседней с Польшей стране на суд к оппозиционному политику ходит посол США. А здесь оппозиционный политик, который, в принципе, мог бы составить конкуренцию нынешней власти на президентских и парламентских выборах. Его самоубийство никаким образом не комментируется и даже никакой реакции нет. Это тоже вызывает определенные сомнения.

В любом случае, политика становится вторичной, когда речь идет о смерти человека. Эту трагедию люди и в Польше, и в Беларуси восприняли как личную утрату. После которой осталось слишком много вопросов.