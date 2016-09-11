Александр Лукашенко об оппозиции: «Они не просто далеки от народа, они приближаться к нему не хотят»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы оппозиция в стране существовала и была конструктивной. Об этом он заявил сегодня журналистам, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Один из журналистов поинтересовался, чего, по мнению Президента, не хватает оппозиционным партиям, чтобы они достойно выглядели на белорусском политическом поле и достойно представляли себя на выборах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если абсолютно кратко: то слишком далеки они от народа. Если оппозиция и дальше будет работать ради того, чтобы работать на карман, для того, чтобы прожить (хотя я и это понимаю)... Но против народа и страны воевать при этом нельзя.

Их иногда заносит в эту сторону, и тогда мы вынуждены немножко смещать к центру. Они за это не должны на меня нападать, они мне должны быть благодарны за то, что я их ну совсем уж в «отмороженность» не направляю. Я не хочу, чтобы эта оппозиция была пятой колонной внутри нашей страны. Хочу, чтобы эта оппозиция существовала и была конструктивной.

Глава государства напомнил, что он сам из оппозиции пришёл к власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне иногда об этом напоминают, не надо напоминать, я это помню. Это для меня святое. Все радеют за народ начиная от Президента и заканчивая председателем сельсовета. Кто против народа? Все за! Но разница лишь в том, кто на деле, а кто просто болтает. Давайте простим их за это. Они и так уже наказаны. И мне кажется, наверное, вы согласитесь с моей точкой зрения, они не просто далеки от народа, они приближаться к нему не хотят.

Я имею в виду: они и власти этой не хотят.

Поверьте, этот кусок, несмотря на всю помпезность власти, в том числе президентской, – это тяжелейший крест. Наверное, многие оппозиционеры (многие были со мной на первых президентских выборах) поняли, что этот хлеб не простой, поэтому взяли на вооружение: боремся против всего и вся, и хорошего и плохого, не замечаем хорошего. Против всего боремся, лишь бы какие-то зарубежные фонды чего-то подбросили со всех сторон.

Наверное, это неправильно, но это их выбор.

Автор: Алина Гришкевич, БЕЛТА.