12 послов иностранных государств официально начали свою миссию в Республике Беларусь

Александр Лукашенко принял верительные грамоты 12 зарубежных послов. Специальные конверты белорусскому лидеру от глав своих государств передали дипломаты Азербайджана, Бразилии, Греции, Индии, Сербии, Турции, Украины, а также работающие в России и Беларуси по совместительству послы Замбии, Малайзии, Намибии и Таиланда. Среди руководителей дипмиссий и глава представительства европейского союза в Беларуси.

Перед Дворцом Республики – вереница черных «Мерседесов» представительского класса.

В них – зарубежные послы. Какого государства этот представитель, сразу не поймешь. Флаги стран появятся на капотах строго после церемонии вручения верительных грамот. Их несут ни в кейсах, ни в дипломатах, а просто держат конверты с печатью в руках.

Церемония вручения грамот одной из первых появилась в мировой дипломатии. Предсказуема до мелочей. Никто из участников не позволяет себе выйти за рамки протокола. В ожидании начала дипломаты умело поддерживают светскую беседу и не выпускают конверты из рук.

Документ в конверте – не что иное, как «письмо доверия». От главы одного государства другому. Так страна объявляет своего законного представителя. Это значит, что миссия послов в республике начинается официально.

Александр Лукашенко свою вступительную речь начинает с сердечного приветствия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Краеугольные камни нашей внешней политики – миролюбие и многовекторность, прагматизм и последовательность. Беларусь открыта к взаимовыгодному партнерству, основанному на уважительном отношении между государствами и народами. И те, кто разделяет эти подходы, всегда найдут в нашем лице поддержку и понимание в реализации всех планов и начинаний.

Для Беларуси нет второстепенных стран и регионов. Мы готовы к самому тесному и интенсивному взаимодействию с любыми из наших зарубежных партнеров. Какие бы расстояния нас не разделяли. Главное – взаимопонимание и нацеленность на плодотворное сотрудничество.

Каждый из послов ступает по красному ковру и отдает письмо. Впервые это делает представитель Бразилии. Именно эта страна обзавелась резиденцией в Минске.

Бразилия – один из ключевых партнеров Беларуси на американском континенте. Благодаря контакту на высшем уровне взаимный товарооборот преодолел миллиардную отметку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ренато Луис Родригес Маркес, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной республики Бразилия в Республике Беларусь:

Я считаю, что экономики наших стран взаимодополняемы. Важная роль в продвижении сотрудничества принадлежит частному бизнесу. Задача правительства создать правовую базу и стимулировать контакты.

Традиционно близки Беларуси партнеры по СНГ. Новый посол приехал из Украины, а также из Азербайджана.

Александр Лукашенко:

Господин посол, я прошу Вас передать вашему президенту, моему другу, самые добрые пожелания и слова величайшей благодарности за то, что в трудную минуту, странным покажется, но первым подставлял нам плечо и становился рядом с Беларусью Азербайджан. Это дорогого стоит, и вы знаете, что мы в долгу не останемся.

Исфандияр Бахтияр Оглы Вагабзаде, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в Республике Беларусь:

Отношения между Беларусью и Азербайджаном динамично развиваются, особенно экономически. За два квартала товарооборот увеличился в 12 раз. Это уже большие цифры.

В следующем году у нас будут планироваться более крупные договора.

Виктор Тихонов, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Радует то, что даже всемирный кризис, который затронул и Украину, и Беларусь, по сути дела, не тормозит наше экономическое развитие. У нас довольно солидные итоги по первому полугодию (мы уже перешли барьер 5 млрд), и, думаю, что это не предел.

10 шагов разделяет дипломатов и белорусского лидера. Президент выступает за сближение в сотрудничестве с каждой из стран. Например, западного соседа, ЕС, он называет ключевым в экономической сфере.

Александр Лукашенко:

Наш западный сосед, Евросоюз, является одним из ключевых партнеров в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах, важным источником поступления передовых технологий. Мы вместе обеспечивает надежную защиту европейского региона от основных вызовов и угроз современности. Вместе боремся с трансграничной преступностью, нелегальной иммиграцией, торговлей людьми, оружием и наркотиками.

Глава представительства Европейского союза хорошо знает ситуацию в нашей стране, очень даже хорошо. Я очень надеюсь, что ее богатый опыт работы на дипломатической службе в соседней Латвии, не чужой для нас страны, позволит занять активную позицию в деле развития белорусско-европейских отношений, обеспечить их перезагрузку на принципах равноправия и взаимоуважения.

В каждом новом дипломате, приехавшем работать в Беларусь, президент Лукашенко в первую очередь видит друга. Поэтому дружеская беседа за бокалом шампанского после вручения верительных грамот уже стала традиционной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для каждого зарубежного посла президент нашел несколько слов. Например, обратился к индийскому дипломату.

Александр Лукашенко:

Нам надо как-то ступить на новую ступень наших взаимоотношений. Мы как-то застыли. Поэтому научно-техническое сотрудничество – одно из важных направлений нашего сотрудничества. Думаю, за ним пойдут и другие направления.

В беседе с руководителем украинской дипмиссии Александр Лукашенко не скрывал, что хотел видеть на этом посту умного и опытного человека.

Александр Лукашенко:

Мы абсолютно убеждены в том, что это дружественная, добрая страна. У нас любят Украину, и вы это хорошо знаете. Я думаю, у нас все будет хорошо. Поэтому в ближайшее время мы наладим диалог и на самом высоком уровне, и межправкомиссия внесет предложения. И мы решим все те вопросы, которые давно надо было решить.

Напоследок Лукашенко вступил в диалог с главой представительства Евросоюза в Беларуси Майрой Мора.

Александр Лукашенко:

Мы не находимся в такой ситуации, когда нам надо куда-то бежать, перед кем-то на колени падать и так далее. В эти первые дни, когда мы пошли на резкую нормализацию валютной ситуации в стране, показали, что и кризиса того не было. Сейчас нам надо заботиться, чтобы курс нашей валюты резко не упал к тому, какой он был. А он к тому стремится. Поэтому мы даже без чьей-то помощи выкарабкаемся из этой ситуации.

Я хочу, чтобы мы, как соседи, по-людски, как у нас говорят, по-человечески, жили. Чтобы мы не смотрели друг на друга через забор. Зачем нам это надо? Мы готовы демонтировать эти заборы.

Эта выверенная дипломатическая церемония длится совсем недолго. Все это время на линейке возле Дворца Республики пассажиров ждут автомобили представительского класса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Найти свой каждому дипломату теперь совсем легко – на капоте каждой машины развивается такой родной и знакомый флаг.