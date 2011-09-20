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На российских полигонах начался второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

20 сентября 2011 07:40
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На протяжении трех суток региональная группировка будет действовать совместно с сухопутными, территориальными войсками и силами спецопераций.

Военнослужащим предстоит удерживать оборонительные рубежи, а системы ПВО будут отражать удары с воздуха. В том числе с применением зенитных ракетных систем С-300, комплексов «Бук» и «Оса». 

Накануне оценку первому, оборонительному, этапу учений дал глава военного ведомства Беларуси. Юрий Жадобин отметил высокую эффективность системы управления войсками и слаженность их работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
Самое главное, что нам удалось сделать, это организация взаимодествия. Мы говорим на одном языке - русском, но самое главное, что мы говорим на одном языке - военном. В организации и ведении боевых действий единый подход.

Фото. Второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

Фото. Второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

Фото. Второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

Фото. Второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

Фото. Второй этап совместных белорусско-российских учений «Щит Союза-2011»

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