Президент Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов иностранных государств

Беларусь открыта к взаимовыгодному партнерству, основанному на уважительном отношении между государствами и народами. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Это главы дипмиссий 12 стран - Азербайджана, Бразилии, Греции, Замбии, Индии, Малайзии, Намибии, Сербии, Таиланда, Турции, Украины. Александр Лукашенко также принял верительные грамоты посла, главы представительства Евросоюза в Беларуси Майры Мора.

Александр Лукашенко подчеркнул, что наша республика и в годы тяжелых испытаний, и в мирное время последовательно защищала право на собственный путь развития. Миролюбие и многовекторность, прагматизм и последовательность - краеугольные камни внешней политики республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».