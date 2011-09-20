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Президент Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов иностранных государств

20 сентября 2011 11:11
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Беларусь открыта к взаимовыгодному партнерству, основанному на уважительном отношении между государствами и народами. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Это главы дипмиссий 12 стран - Азербайджана, Бразилии, Греции, Замбии, Индии, Малайзии, Намибии, Сербии, Таиланда, Турции, Украины. Александр Лукашенко также принял верительные грамоты посла, главы представительства Евросоюза в Беларуси Майры Мора.

Александр Лукашенко подчеркнул, что наша республика и в годы тяжелых испытаний, и в мирное время последовательно защищала право на собственный путь развития. Миролюбие и многовекторность, прагматизм и последовательность - краеугольные камни внешней политики республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Фотофакт

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