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День таможенника сегодня в Беларуси

20 сентября 2011 06:22
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С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы страны поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Два десятилетия - немалый срок для становления и развития организации. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что в нашей стране сложилась и успешно функционирует система таможенного контроля. Она является одним из действенных механизмов государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджета и пресечения трансграничной преступности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко считает, что белорусские таможенные органы находятся в авангарде интеграционных процессов, активно обустраивают границу, внедряют современные информационные технологии и повышают качество предоставляемых таможенных услуг.

Свой праздник в календаре у работников этой сферы появился сравнительно недавно - в 1996 году. За прошедшие годы в системе было немало изменений. Продолжаются они и сейчас. Реформирование предполагается по принципу «одна область - одна таможня». К примеру, Брестская и Пинская объединятся. А акцент в службе сделают на новейшие информационные технологии. Весь процесс оформления переведут в электронный вид.

Опыт электронного декларирования показал: и таможенные структуры, и бизнес могут серьезно сократить свои затраты и сделать переход через границу более комфортным.

# Белоруссия

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