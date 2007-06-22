Солигорск переходит на шестизначную нумерацию телефонов

Изменяется также код города. С 23 июня к номерам телефонов впереди добавляется цифра "2", а междугородный код города будет "8 - 0174". Изменение нумерации связано с введением в эксплуатацию двух новых АТС, которые дают возможность расширить номерную емкость. Таким образом, здесь появится 2.000 новых телефонных номеров, а в районе - 780. Переход на новую нумерацию произойдет в ровно в полночь. При ошибочном наборе номера автоинформатор сообщит правильный порядок набора.