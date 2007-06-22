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Совет Республики Национального собрания одобрил законопроект "О высшем образовании"

22 июня 2007 10:00
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Документ закрепляет двухступенчатую систему обучения, включающую подготовку специалистов и магистров.

Так, дипломированный специалист востребован для работы на предприятиях, а степень магистра предназначена для повышения навыков научно-исследовательской работы.

В законопроекте дано определение типам высших учебных заведений и предусмотрена новая форма академического отпуска - по финансовым причинам. Кроме этого документа, сенаторы одобрили сегодня законопроект "О статусе военнослужащих" и проголосовали за ужесточение уголовной ответственности за коррупционные преступления.
Сегодня же ратифицированы соглашения с Болгарией и Молдовой и другие документы.

# общество

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