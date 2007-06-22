Беларусь отметила День всенародной памяти жертв Великой Отечественной

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза.

На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр" в составе 50 дивизий. Их поддерживали 1600 боевых самолетов.

С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Первыми удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. Героически боролись пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского пограничных отрядов и советские летчики.

В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Героический гарнизон Брестской крепости свыше месяца упорно сражался с врагом. Родина высоко оценила героизм защитников. 8 мая 1965 года крепости было присвоено высокое звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", а 25 сентября 1971 года здесь был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".