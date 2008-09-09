Звание "Минчанин года" присвоено 13 жителям столицы

Такое решение в преддверии Дня города принял Мингорисполком. Это право горожане получили за высокие достижения в труде, особый личный вклад в развитие Минска. Так, минчанами года стали чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Вадим Махнев, директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, замначальника криминальной милиции по оперативно-розыскной работе ГУВД Мингорисполкома Геннадий Захаров и другие. Им будут вручены дипломы, нагрудные знаки и денежные премии.