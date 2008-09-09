Государственные награды победителям и призерам игр в Пекине вручил Президент Беларуси

Как отмечено в ходе церемонии, вся страна болела, надеялась и ждала спортивных побед. По числу медалей Беларусь заняла 13-ое место среди 204 стран, завоевав 4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей. Александр Лукашенко подчеркнул, что это значительный прогресс, но нет времени почивать на лаврах. Сейчас нужно активно готовиться к Олимпиаде в Лондоне и растить новых победителей. По некоторым видам спорта выступление на играх в Пекине было ниже наших возможностей.



Тем временем, белорусские спортсмены-паралимпийцы продолжают покорять Пекин. Наши пловцы выиграли сегодня золото и серебро на дистанции 100 метров баттерфляем. В копилке белорусской сборной уже 2 золотые и 2 серебряные медали. И уверены, что нынешние награды далеко не последние на этих играх в Пекине.