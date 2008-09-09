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Сегодня во всем мире - День красоты

09 сентября 2008 11:44
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Во многих странах проводятся различные конкурсы стилистов, парикмахеров, модельеров и дизайнеров. В белорусском Гомеле этот праздник отметят акцией "Красотки на старте". Вечером в Пионерском сквере пройдет соревнование по бегу на каблуках. Пробежать 60 метров на шпильках смогут  все желающие  старше 18 лет. Основное требование - наличие каблука, выше 7 сантиметров. Так необычно отметить Международный день красоты решили еще и потому, что 2008 год объявлен в Беларуси Годом здоровья. А красота подразумевает физическую активность и здоровый образ жизни.
# общество

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