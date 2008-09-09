Прямой эфир

Прокуратура Беларуси намерена активизировать меры борьбы с одной из актуальных проблем общества

09 сентября 2008 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По данным ведомства, большинство преступлений в республике — до 80%, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Причем, за прошедшие 12 лет потребление спиртных напитков в стране увеличилось с 6 до 11 литров в год на одного человека. На прошедшей недавно коллегии, обсуждались возможности эффективного решения проблемы пристрастия к алкоголю. В частности предлагается провести мониторинг занятости и досуга людей в возрасте до 35 лет.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 сентября 2008 11:44

Сегодня во всем мире - День красоты

08 сентября 2008 17:35

Цветочные букеты ко Дню рождения подготовили минчане родному городу

08 сентября 2008 14:43

В Минске сегодня вспоминают жертв блокадного Ленинграда