Прокуратура Беларуси намерена активизировать меры борьбы с одной из актуальных проблем общества

По данным ведомства, большинство преступлений в республике — до 80%, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Причем, за прошедшие 12 лет потребление спиртных напитков в стране увеличилось с 6 до 11 литров в год на одного человека. На прошедшей недавно коллегии, обсуждались возможности эффективного решения проблемы пристрастия к алкоголю. В частности предлагается провести мониторинг занятости и досуга людей в возрасте до 35 лет.