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Зоопарк Буенос-Айреса теперь посещать можно даже ночью

24 августа 2007 14:06
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У ворот зоопарка в Буенос-Айресе гостей встречает оркестр. Посетители сами выбирают экскурсионный маршрут.

Самым смелым предлагают совершить прогулку по воде и посмотреть на бодрствующих ночью крокодилов. Идея оказалась настолько успешной, что поток посетителей с каждым днем увеличивается. Больше всех довольны дети. Они не упускают возможность покормить животных и понаблюдать за их ночной жизнью.

Четвероногие обитатели зоопарка нисколько не страдают от нововведения. Ведь активность, например, слонов, бегемотов и лемуров приходится как раз на темное время суток. И именно при свете луны их можно увидеть во всей красе.

# общество

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