Зоопарк Буенос-Айреса теперь посещать можно даже ночью

У ворот зоопарка в Буенос-Айресе гостей встречает оркестр. Посетители сами выбирают экскурсионный маршрут.

Самым смелым предлагают совершить прогулку по воде и посмотреть на бодрствующих ночью крокодилов. Идея оказалась настолько успешной, что поток посетителей с каждым днем увеличивается. Больше всех довольны дети. Они не упускают возможность покормить животных и понаблюдать за их ночной жизнью.

Четвероногие обитатели зоопарка нисколько не страдают от нововведения. Ведь активность, например, слонов, бегемотов и лемуров приходится как раз на темное время суток. И именно при свете луны их можно увидеть во всей красе.

