Сохраним исторические памятники нашей страны

Третий белорусский автокруиз "Замковая Беларусь - связь времен и поколений" стартовал 24 августа в Минске.

Три дня участники акции проследуют по маршруту столица-Брест - всего более 12 остановочных пунктов. Общая протяженность автомобильного путешествия составит - тысяча километров.

Отправная точка трехдневного автокруиза - стела "Минск город-герой". Здесь ранним утром и стартовала уже в третий раз акция "Замковая Беларусь - связь времен и поколений". Тридцать машин и сотня участников. Впереди путешествие по "золотому кольцу" Беларуси - замки Мира и Несвижа, памятники архитектуры, монастыри, дороги и веси страны. Всего более 12 остановочных пунктов и более тысячи километров в плюс на спидометре.

Смысл автопробега по Ильфу и Петрову в 21 веке имеет другую интерпретацию. Автокруизы набирают все большие обороты и если первая такая акция притянула к себе интерес за счет ретро-авто, то сегодняшний пробег состоялся на последних новинках автомобильной промышленности мира. Ведущие автосалоны Беларуси подключились к акции и предоставили на тест-драйв последние марки. Помогут в путешествии и сотрудники ГАИ - кортеж будут сопровождать непрерывно от пункта "А" до пункта "Б".



100 "проходимцев" вернутся обратно в Минск через три дня. Впереди не только исторический экскурс, организаторы подготовили сюрпризы и для принимающих строн - концерты на импровизированных площадках, оружейный музей на колесах и еще много интересного, чтобы в следующий раз подключить больше любителей автотуризма и открывателей Беларуси.

Как хороший знак, кортеж Президента частично приобщился к массовой акции, правда, буквально на несколько секунд, осветив своим мимолетным присутствием участников автокруиза.





