Столица готовится отметить юбилей

Значок в форме сердца с гербом города получат все участники и зрители торжеств в честь 940-летия Минска. Такую акцию в День города проведут впервые. Всего изготовят 20 тысяч значков. Их будут раздавать на 22 площадках города, где пройдут гуляния. Наибольшее количество зрителей, как ожидают организаторы, в день рождения города соберется у стеллы "Минск город-герой", на проспекте Победителей, а также у здания Национальной библиотеки, в аэропорту Минск-1 и у столичной ратуши. Здесь пройдет праздник колокольного звона.