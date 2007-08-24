Новый учебный год - в новой школе

В столичном микрорайоне Сухарево 1 сентября откроется еще одно учреждение образования.

Новое здание будет отличаться от других школ столицы необычной архитектурой, ярким фасадом и современным дизайном. Строители заканчивают работу, учителя только начинают. Школа-новостройка в Сухарево ждет своих первых учеников. В этом году за парты в новом здании сядут 700 школьников.

К встрече с учениками педагоги готовятся особенно. Хотят чтобы внешний лоск здания и яркость красок побуждала к творчеству и новым открытиям. В классах и коридорах еще пахнет краской, но новый учебный год уже чувствуется. Строители постарались. Учителя и родители довольны. Школа получилась уютной, красивой. Теперь только оценки хорошие получать.

С основным направлением работы в новой школе уже определились - углубленное изучение математики и иностранных языков. Пока, а потом преобразование в мультипрофильное учреждение образования. Знания знаниями, но и о здоровье с физической подготовкой детям не дадут забыть. Для подержания спортивной формы есть все условия. Просторные спортзалы, современный инвентарь.

Официально школу откроют 1 сентября, а уже к концу года строители обещают сделать подарок и дошкольникам - детский сад на 210 мест. Его строят рядом.

