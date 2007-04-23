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"Зленный змий" прогрессирует!

23 апреля 2007 10:45
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Столичная милиция бьет антиалкогольную тревогу. Сегодня на коллегии ГУВД сотрудники правопорядка констатировали: число людей, страдающих алкоголизмом увеличилось. На 1 апреля 2007 года в Минском городском диспансере на учет стоит более 37 тысяч человек - из них 5.000 - несовершеннолетние. Около 100 минчан в этом году скончались от отравлений суррогатом. В связи с сокращением количества магазинов, работающих круглосуточно, стражи порядка особое внимание уделили незаконной торговле. За три месяца из оборота изъято около 43 тысяч тонн спиртосодержащей жидкости, что в два с половиной раза выше, чем за весь период 2006 года.
# общество

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